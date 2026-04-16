Чи можуть українці без дозволу рубати на дрова самосійні дерева у себе на подвір’ї у 2026 році

Багато людей стикалися з ситуацією, коли на їхній ділянці саме по собі виростає дерево. І якщо спочатку це не проблема, то з часом старі або хворі насадження можуть стати небезпечними — наприклад, впасти на будинок чи авто. Тож виникає логічне питання: чи можна просто взяти й зрізати таке дерево на дрова без дозволів.

Про те, чи можна у 2026 році без дозволу вирубувати на дрова самосійні дерева у власному дворі.

Чи можна рубати на дрова самосійні дерева у себе у дворі у 2026 році

У 2026 році правила незмінні, якщо дерево росте прямо на вашій приватній ділянці, зазвичай ніяких дозволів брати не потрібно. Так само не треба платити жодних компенсацій.

Власник землі має право сам вирішувати, що робити з такими насадженнями, особливо якщо дерево аварійне і становить небезпеку.

"Якщо дерево росте повністю на вашій приватній ділянці — ви, як власник або користувач, зазвичай маєте право ухвалювати рішення про його вирубку, особливо якщо дерево створює загрозу. Наприклад, якщо дерево аварійне", — пояснив у коментарі сайту Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

Це правило працює навіть для ділянок, які ще не приватизовані, але вже використовуються — наприклад, якщо там стоїть будинок або господарські будівлі. Але якщо є сумніви, краще уточнити в місцевій владі.

В яких випадках без дозволу від місцевої влади не обійтись

Інша ситуація — коли дерево росте не зовсім "у вас". Наприклад, біля паркану або вже за його межами. У такому випадку без дозволу не обійтися.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", алгоритм дій такий:

Потрібно подати заяву. Потім приїде комісія та огляне дерево. В результаті складається акт і визначається сума компенсації за зрізане дерево.

"У межах населеного пункту, якщо дерево підпадає під правила благоустрою, часто потрібно отримати "ордер" або дозвіл на видалення зелених насаджень згідно з місцевими нормами", — попереджає Олег Козляк.

Втім, є винятки, коли платити не доведеться:

якщо дерево аварійне;

якщо це самосій і його діаметр менше ніж 5 см;

якщо роботи проводяться в межах капремонту.

Для небезпечних дерев часто діє спрощена процедура — особливо коли є реальна загроза людям чи майну. Однак не варто забувати, що самовільно зрізати дерево за межами своєї ділянки у більшості випадків не можна. За це доведеться сплатити штраф і ще й компенсувати збитки. Сума залежить від того, наскільки велике дерево і яку шкоду йому було завдано.

