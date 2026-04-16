Могут ли украинцы без разрешения рубить на дрова самосейные деревья у себя во дворе в 2026 году

Многие люди сталкивались с ситуацией, когда на их участке само по себе вырастает дерево. И если сначала это не проблема, то со временем старые или больные насаждения могут стать опасными - например, упасть на дом или авто. Поэтому возникает логичный вопрос: можно ли просто взять и срезать такое дерево на дрова без разрешений.

Можно ли рубить на дрова самосейные деревья у себя во дворе в 2026 году

В 2026 году правила неизменны, если дерево растет прямо на вашем частном участке, обычно никаких разрешений брать не нужно. Так же не надо платить никаких компенсаций.

Владелец земли вправе сам решать, что делать с такими насаждениями, особенно если дерево аварийное и представляет опасность.

"Если дерево растет полностью на вашем частном участке — вы, как владелец или пользователь, обычно имеете право принимать решение о его вырубке, особенно если дерево создает угрозу. Например, если дерево аварийное", — пояснил в комментарии сайту Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

Это правило работает даже для участков, которые еще не приватизированы, но уже используются — например, если там стоит дом или хозяйственные постройки. Но если есть сомнения, лучше уточнить у местных властей.

В каких случаях без разрешения от местных властей не обойтись

Другая ситуация — когда дерево растет не совсем "у вас". Например, возле забора или уже за его пределами. В таком случае без разрешения не обойтись.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", алгоритм действий таков:

Нужно подать заявление. Затем приедет комиссия и осмотрит дерево. В результате составляется акт и определяется сумма компенсации за срезанное дерево.

"В пределах населенного пункта, если дерево подпадает под правила благоустройства, часто нужно получить "ордер" или разрешение на удаление зеленых насаждений согласно местным нормам", — предупреждает Олег Козляк.

Впрочем, есть исключения, когда платить не придется:

если дерево аварийное;

если это самосей и его диаметр меньше чем 5 см;

если работы проводятся в рамках капремонта.

Для опасных деревьев часто действует упрощенная процедура — особенно когда есть реальная угроза людям или имуществу. Однако не стоит забывать, что самовольно срезать дерево за пределами своего участка в большинстве случаев нельзя. За это придется заплатить штраф и еще и компенсировать убытки. Сумма зависит от того, насколько большое дерево и какой вред ему был нанесен.

