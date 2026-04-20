Дрова могут подорожать: в ГП "Леса Украины" приоткрыли завесу, что будет с ценами

ГП "Леса Украины" активно готовится к зиме и планирует заготовить для населения и социальных учреждений на 400 тыс. кубометров дров больше, чем в прошлом году. Это связано с ростом спроса в прошлом сезоне, который достиг 1,45 млн кубометров.

О том, будет ли Украина иметь достаточно дров для следующего отопительного сезона и что будет с ценами на топливо, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ГП "Леса Украины".

Почему дрова остаются важным ресурсом для Украины

Древесина остается важным ресурсом для прохождения отопительного сезона, особенно во время войны и ограниченных альтернатив. Заблаговременные запасы помогают избежать дефицита зимой.

"Несмотря на сложные условия прохождения зимы, предприятию удалось избежать дефицита ресурса — на складах лесничеств в течение всего периода сохранялся необходимый резерв. По состоянию на сейчас запас дров составляет 245 тыс. м³, что позволяет продолжать стабильные поставки", — отмечают в ГП "Леса Украины".

Там также добавляют, что с начала года уже было заключено 647 договоров с бюджетными учреждениями, социальными учреждениями и подразделениями Минобороны на поставку 175 тыс. кубометров дров. Поэтому увеличение объемов заготовки также должно стабилизировать рынок и уменьшить резкие колебания цен.

Что будет со стоимостью дров для населения в Украине

В этом отопительном сезоне, в период наибольшего спроса, дрова в первую очередь направляли именно для населения и социальных объектов. Это помогло обеспечить потребности людей и критически важных учреждений.

"Сейчас население еще имеет возможность приобрести дрова по прошлогодним ценам, однако из-за роста затрат на топливо и логистику содержание такой стоимости становится все сложнее", — отмечают на предприятии.

Цена "социальных дров" оставалась около 1,2 тыс. грн с НДС за кубометр — это примерно вдвое дешевле, чем промышленная цена. Однако стремительное подорожание топлива непосредственно влияет на себестоимость заготовки и доставки древесины. Несмотря на это предприятие пытается максимально смягчить эти последствия для потребителей.

в 2026 году в Украине до сих пор есть люди, которые не пользуются природным газом. Для них государство предусмотрело отдельную помощь — субсидию на покупку сжиженного газа и топлива для печей (дров, угля или жидкого топлива). Она предоставляется семьям, у которых небольшие доходы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что часто бывает, что на участках украинцев сами вырастают деревья. Сначала это кажется мелочью, но старые или больные деревья могут представлять опасность. Поэтому возникает вопрос: можно ли просто спилить их и использовать на дрова.