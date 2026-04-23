Заготовка дров: можно ли рубить ветки в полезащитных лесополосах в 2026 году

В Украине часто можно увидеть между полями длинные полосы деревьев. Они не просто "для красоты" — эти посадки защищают землю от сильного ветра, помогают сохранять влагу в почве и даже улучшают урожай. Но многие такие лесополосы сейчас заброшены: там лежит сухие ветки, стоят сломанные или уже высохшие деревья. И у людей часто возникает мысль — почему бы не забрать эту древесину на дрова, тем более, что она просто пропадает. Однако здесь не все так просто с точки зрения закона.

О том, могут ли украинцы заготавливать дрова в полезащитных лесополосах в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Мачуховской территориальной общины.

Можно ли просто так заготавливать дрова в лесополосах

Лесополосы вдоль полей официально считаются частью лесного фонда Украины (это прописано в 5 статье Лесного кодекса Украины). То есть они не "ничейные", и делать там любые работы без разрешения нельзя.

Даже если это сухие ветки или поваленные деревья — просто так забирать их запрещено. Для любой вырубки или уборки нужно специальное разрешение — лесорубный билет.

Такое разрешение могут получить только официальные владельцы или те, кто имеет право пользования лесом. Если местный совет хочет привести лесополосу в порядок, он должен оформлять это через соответствующие органы.

После обращения создают комиссию, куда входят представители экологической инспекции, лесоводы, администрация и местные власти. Они осматривают участок и решают, действительно ли нужна вырубка или очистка. И только после этого выдается разрешение.

Фермеры или арендаторы полей не имеют права сами расчищать лесополосы, даже если те растут прямо возле их земли.

Какое наказание за самовольную рубку дров в полезащитных лесополосах

Если кто-то без разрешения режет деревья или вредит лесополосе, это может закончиться штрафом или даже уголовным делом. В 2026 году украинцам грозит такое наказание:

За административное нарушение штраф для обычных людей составляет примерно от 510 до 765 грн, а для должностных лиц — от 1 020 до 1 530 грн. Если вред серьезный, тогда уже может быть уголовная ответственность: штраф до десятков тысяч гривен (от 17 000 до 25 500 грн), а в худших случаях — арест или даже заключение до 3 лет.

Такси для вычисления ущерба нанесенного лесу.

Сумму ущерба государство считает по специальным таксам, утвержденным постановлением Кабмина "Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного лесу". Существенным считается ущерб, превышающий 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

