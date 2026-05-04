Шашлики на природі: кого можуть оштрафувати на тисячі гривень у травні

Травень — це місяць, коли в Україні теплішає, а люди масово виїжджають на природу. Зазвичай, під час такого відпочинку, багато українців смажить шашлики. Але тут є важливий момент: якщо розпалити вогонь у невдалому місці, можна отримати штраф. Тому краще заздалегідь розібратися, де це робити можна, а де — ні, і які правила діють у 2026 році.

Про те, де українцям заборонено смажити шашлики та який штраф можна отримати за вогнище в забороненому місці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Де заборонено смажити шашлики в травні 2026 року

В Україні є чіткий перелік місць, де розводити вогонь заборонено. Якщо їх ігнорувати, доведеться платити штраф. Не можна палити багаття:

ближче ніж за 30 метрів від води;

у заповідниках, нацпарках та інших охоронних територіях;

у лісах і лісосмугах, якщо це не спеціально відведені місця;

ближче ніж за 5 метрів до будівель, якщо місце не обладнане безпечно;

у пожежонебезпечних зонах — на полях, торфовищах чи спеціальних територіях;

у містах і селах у невідведених місцях — наприклад, у дворах, парках чи на дитячих майданчиках.

Також важливо, чим саме ви розпалюєте вогонь. Не можна брати дрова, які самі зрубали або назбирали в лісі. Суху траву чи гілки використовувати можна, але тільки коли немає сильного вітру і погода безпечна. Найкращий варіант — купити готове деревне вугілля.

Чи заборонено смажити м’ясо у себе на подвір’ї у травні

У своєму дворі шашлики смажити дозволено, але теж із розумом. Головне — щоб це не створювало небезпеки для будинку чи сусідів. Зазвичай вогонь має бути не ближче ніж за 30 метрів до будівель, але якщо місце підготовлене, відстань менша — до 5 метрів. Для цього потрібно:

мати воду або пісок для гасіння;

зробити захисні бар’єри від іскор;

прибрати верхній шар ґрунту навколо місця багаття.

Який штраф можна отримати через шашлики в травні

Що стосується штрафів, то тут все залежить від ситуації. Якщо багаття розпалили в лісі — це порушення пожежної безпеки, і доведеться заплатити від 1 530 до 4 590 гривень (ст. 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Якщо це сталося в межах населеного пункту, можуть виписати штраф за порушення благоустрою — від 340 до 1360 гривень (ст. 152 КУпАП). А у випадках, коли після вас залишилися тліючі залишки, сума штрафу може знову зрости до кількох тисяч.

Для посадовців покарання ще суворіше. А якщо через багаття виникла велика пожежа, справа може дійти вже до кримінальної відповідальності (обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років).

