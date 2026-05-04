Тисячі гривень штрафу через шашлики: кому доведеться заплатити у травні

Тисячі гривень штрафу через шашлики: кому доведеться заплатити у травні

Дата публікації: 4 травня 2026 16:35
Шашлики на природі: кого можуть оштрафувати на тисячі гривень у травні
Штрафи через шашлик в травні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Травень — це місяць, коли в Україні теплішає, а люди масово виїжджають на природу. Зазвичай, під час такого відпочинку, багато українців смажить шашлики. Але тут є важливий момент: якщо розпалити вогонь у невдалому місці, можна отримати штраф. Тому краще заздалегідь розібратися, де це робити можна, а де — ні, і які правила діють у 2026 році.

Про те, де українцям заборонено смажити шашлики та який штраф можна отримати за вогнище в забороненому місці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Бучацьку міську раду.

Де заборонено смажити шашлики в травні 2026 року

В Україні є чіткий перелік місць, де розводити вогонь заборонено. Якщо їх ігнорувати, доведеться платити штраф. Не можна палити багаття:

  • ближче ніж за 30 метрів від води;
  • у заповідниках, нацпарках та інших охоронних територіях;
  • у лісах і лісосмугах, якщо це не спеціально відведені місця;
  • ближче ніж за 5 метрів до будівель, якщо місце не обладнане безпечно;
  • у пожежонебезпечних зонах — на полях, торфовищах чи спеціальних територіях;
  • у містах і селах у невідведених місцях — наприклад, у дворах, парках чи на дитячих майданчиках.

Також важливо, чим саме ви розпалюєте вогонь. Не можна брати дрова, які самі зрубали або назбирали в лісі. Суху траву чи гілки використовувати можна, але тільки коли немає сильного вітру і погода безпечна. Найкращий варіант — купити готове деревне вугілля.

Чи заборонено смажити м’ясо у себе на подвір’ї у травні

У своєму дворі шашлики смажити дозволено, але теж із розумом. Головне — щоб це не створювало небезпеки для будинку чи сусідів. Зазвичай вогонь має бути не ближче ніж за 30 метрів до будівель, але якщо місце підготовлене, відстань менша — до 5 метрів. Для цього потрібно: 

  • мати воду або пісок для гасіння;
  • зробити захисні бар’єри від іскор;
  • прибрати верхній шар ґрунту навколо місця багаття.

Який штраф можна отримати через шашлики в травні

Що стосується штрафів, то тут все залежить від ситуації. Якщо багаття розпалили в лісі — це порушення пожежної безпеки, і доведеться заплатити від 1 530 до 4 590 гривень (ст. 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Якщо це сталося в межах населеного пункту, можуть виписати штраф за порушення благоустрою — від 340 до 1360 гривень (ст. 152 КУпАП). А у випадках, коли після вас залишилися тліючі залишки, сума штрафу може знову зрости до кількох тисяч.

Для посадовців покарання ще суворіше. А якщо через багаття виникла велика пожежа, справа може дійти вже до кримінальної відповідальності (обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років).

Раніше Новини.LIVE писали, що лісосмуги біля полів в Україні офіційно входять до лісового фонду. Тобто це не "нічийна" територія, а тому щось там рубати чи прибирати без дозволу не можна. Навіть сухі гілки або повалені дерева просто так забирати заборонено — за це можна отримати штраф.

Також Новини.LIVE писали, що станом на травень 2026 року в Україні діють суворі правила любительського рибальства. Вони визначають, як саме дозволено ловити рибу, а які способи є незаконними. Також досі тривають нерестові обмеження, які почали діяти ще на початку квітня.

штрафи шашлик багаття вогонь
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
