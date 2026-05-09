Мужчина не забрал повестку с почты и получил штраф: что решил суд

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

Военнообязанному львовянину пришла повестка по почте, но письмо с документом вернулось с отметкой "адресат отсутствует". Однако Шевченковский районный суд Львова решил, что даже фактическое неполучение письма не освобождает лицо от ответственности, если документ был отправлен по официальному адресу.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

Мужчина обжаловал в суде постановление ТЦК о привлечении к административной ответственности за неявку по вызову по мобилизации.

В материалах дела говорится, что повестку сформировали через Единый государственный реестр военнообязанных и направили заказным письмом по адресу, который содержался в официальных учетах. Впоследствии почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата.

В определенный в повестке день мужчина в ТЦК не прибыл. После этого его доставили в территориальный центр, где составили административный протокол и вынесли постановление о штрафе.

Истец настаивал, что не был должным образом уведомлен о вызове. Также он заявлял о нарушениях при оформлении повестки — в частности относительно подписанта документа и неполного адреса в почтовом отправлении.

Кроме этого, мужчина отмечал, что ранее уже уточнил военно-учетные данные и проходил медицинский осмотр, а потому, по его мнению, повторный вызов был безосновательным. Он также отмечал, что не намеревался уклоняться и добровольно прибыл в ТЦК.

Решение суда

Рассмотрев все документы и материалы, суд поддержал позицию ТЦК. В итоге суд пришел к выводу, что протокол был составлен уполномоченным лицом, мужчине предоставили возможность дать объяснения, а постановление о штрафе вынесено законно и в пределах полномочий ТЦК. Так, мужчина все же должен заплатить 25 500 грн.

Как писали Новини.LIVE, украинцы могут оплатить штраф от ТЦК дистанционно, с помощью приложения "Резерв+". Но часто после такой уплаты штрафа вскоре появляется сообщение о новом нарушении воинского учета.

В то же время Дмитрий Лубинец заявил об улучшении ситуации с ТЦК в некоторых регионах. По его словам, в последнее время в Хмельницкой и Кировоградской областях резонансных случаев не было.