Мужчина в центре оказания административных услуг. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине военнообязанные должны сообщать в ТЦК об изменении места жительства в течение семи дней. Это правило действует даже в том случае, если человек переехал на соседнюю улицу или в другой район того же города. За несвоевременное обновление адреса могут оштрафовать на сумму до 25 500 гривен, однако наказание не наступает автоматически.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Телеграф, которому ситуацию объяснил старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

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Когда нужно сообщать в ТЦК

По словам Михаила Лобунько, военнообязанные должны в течение семи дней сообщить о новом месте жительства. Это предусмотрено порядком ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабмина № 1487.

"Требование действует и в том случае, если человек переехал на другую улицу или в другой район того же города. Если данные не обновили, существует риск административной ответственности", — пояснил Михаил Лобунько.

Юрист подчеркнул, что расстояние переезда не имеет значения. Даже если человек остался жить в том же населенном пункте, сведения о его фактическом адресе должны быть актуальными.

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Какой штраф грозит

Если военнообязанный не сообщил о переезде в установленный срок, его могут привлечь к административной ответственности по статье 210 КУоАП. В период чрезвычайного положения штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Однако само наличие старого адреса в военно-учетных документах еще не означает, что человека обязательно оштрафуют. ТЦК должен установить обстоятельства нарушения и подтвердить их доказательствами.

"Размер штрафа — от 17 000 до 25 500 гривен. Но ответственность не наступает автоматически: при рассмотрении дела необходимо установить обстоятельства нарушения, проверить доказательства и соблюдение процедуры", — отметил Михаил Лобунько.

Юрист также обратил внимание, что закон предусматривает исключения, когда необходимые персональные данные могут быть получены посредством электронного взаимодействия государственных реестров.

Чем опасен устаревший адрес

Помимо возможного штрафа, не обновленные данные создают риск пропустить повестку. Если ее отправят по адресу, указанному в реестре, при определённых условиях документ могут считать вручённым даже без личного получения.

Новини.LIVE сообщали, что военнообязанный получил штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что не встал на воинский учет по новому адресу. Мужчина ранее обновил свои данные через «Резерв+», однако ТЦК оштрафовал его почти через год. Апелляционный суд установил, что центр комплектования пропустил срок привлечения к ответственности. Постановление о штрафе отменили, а производство по делу закрыли.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные могут менять адрес проживания и контактный номер телефона через приложение "Резерв+". Для этого не обязательно лично посещать территориальный центр комплектования. Министерство обороны ввело возможность дистанционного обновления этих сведений. Это позволяет поддерживать военно-учетные данные в актуальном состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что военнообязанный обжаловал штраф за неявку в ТЦК. Повестку ему отправили заказным письмом по адресу, указанному в официальных учетных данных. Однако письмо вернулось с пометкой об отсутствии адресата, а мужчина в назначенный день не явился. После этого ТЦК привлек его к административной ответственности.