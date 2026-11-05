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Головна ТЦК Розслідування дій ТЦК: Лубінець домігся втручання прокуратури

Розслідування дій ТЦК: Лубінець домігся втручання прокуратури

Ua ru
5 листопада 2026 19:49
Лубінець залучив прокуратуру до розслідування дій ТЦК УНІАН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Право на недоторканність житла залишається обов’язковим для дотримання навіть під час мобілізаційних заходів. На цьому наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець після інциденту в Хмельницькій області, де група невідомих осіб проникла до приватного будинку. На опублікованому в інтернеті відео видно людей у військовій формі та цивільному одязі, які опинилися всередині домоволодіння.

Омбудсмен припустив, що серед них могли бути представники ТЦК, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Дмитра Лубінця.

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Чиновник звернувся до Офісу генерального прокурора з вимогою перевірити те, що сталося, та оцінити дії всіх учасників. Дмитро Лубинець наголосив, що необхідно з’ясувати, хто саме перебував у будинку, до яких структур належать ці люди та на якій підставі вони проникли до помешкання. Наразі офіційного підтвердження того, що це були співробітники ТЦК, немає.

Чому повістка не дає права заходити в будинок

Лубінець окремо нагадав про законодавчі гарантії недоторканності житла. Зокрема, отримання повістки не надає представникам ТЦК самостійного права входити до приватного домоволодіння. Не є автоматичним дозволом на такі дії й присутність поліцейських. Проникнення в житло допускається лише за наявності передбачених законом підстав та з дотриманням встановленої процедури.

Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони 7 жовтня повідомила про відкриття кримінального провадження за частиною другою статті 162 Кримінального кодексу України за фактом можливого порушення недоторканності житла. Приводом для перевірки став відеозапис, виявлений під час моніторингу засобів масової інформації. Слідство триває, офіційні висновки щодо причетності конкретних осіб поки що не оприлюднені.

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Хмельницька область мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП приватна власність
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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