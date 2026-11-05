Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Право на неприкосновенность жилища остается обязательным для соблюдения даже во время мобилизационных мероприятий. На этом акцентировал внимание омбудсмен Дмитрий Лубинец после инцидента в Хмельницкой области, где группа неизвестных проникла в частный дом. На опубликованной в интернете записи заметны люди в военной форме и гражданской одежде, которые оказываются внутри домовладения.

Омбудсмен допустил, что среди них могли быть представители ТЦК, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинца.

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Чиновник обратился в Офис генерального прокурора с требованием проверить случившееся и дать оценку действиям всех участников. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что необходимо выяснить, кто именно находился в доме, к каким структурам относятся эти люди и на каком основании они проникли в жилище. На данный момент официального подтверждения, что это были сотрудники ТЦК, нет.

Почему повестка не дает права заходить в дом

Лубинец отдельно напомнил о законодательных гарантиях неприкосновенности жилья. В частности, получение повестки не предоставляет представителям ТЦК самостоятельного права входить в частное домовладение. Не является автоматическим разрешением на такие действия и присутствие полицейских. Проникновение в жилище допускается только при наличии предусмотренных законом оснований и с соблюдением установленной процедуры.

Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны 7 октября сообщила об открытии уголовного производства по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Украины по факту возможного нарушения неприкосновенности жилища. Поводом для проверки стала видеозапись, обнаруженная во время мониторинга средств массовой информации. Следствие продолжается, официальные выводы о причастности конкретных лиц пока не обнародованы.

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