Автівка на блокпосту. Фото ілюстративне УНІАН

На українських блокпостах змінили підхід до військовозобов'язаних водіїв. Якщо раніше їх могли доставляти до територіального центру комплектування через непроходження військово-лікарської комісії, навіть без перебування в розшуку, то тепер такі випадки стали рідшими. Натомість водіям частіше оформлюють і вручають повістки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю адвоката Романа Сімутіна для "Радіо Трек".

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Зміни на блокпостах

За словами Романа Сімутіна, про зміну підходу працівників ТЦК він дізнався зі звернень своїх клієнтів. Раніше водіїв могли доставляти до територіальних центрів комплектування через непроходження військово-лікарської комісії, навіть якщо вони не перебували в розшуку. Тепер, за спостереженнями юриста, таких випадків стало менше. Натомість військовозобов'язаним частіше оформлюють повістки без доставлення до ТЦК.

Які права мають правоохоронці

Роман Сімутін послався на постанову Кабінету Міністрів №1456, яка регулює перевірку документів та огляд транспорту під час воєнного стану. Вона передбачає можливість перевіряти документи, що посвідчують особу, а також проводити поверхневий огляд автомобілів у визначених законом випадках. Водночас адвокат вважає, що сама ця постанова не надає військовослужбовцям окремого права вимагати військово-облікові документи. Це його правова оцінка, а не загальна заборона перевіряти такі документи.

Щодо зупинки автомобілів юрист звернув увагу на статтю 35 Закону України "Про Національну поліцію". За його словами, поліцейські повинні мати передбачену законом підставу для зупинки транспортного засобу. Сам факт запровадження воєнного стану, як пояснив адвокат, не є окремою підставою для зупинки автомобіля.

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Для чого встановлюють блокпости

Блокпости використовують для контролю пересування транспорту та громадян, перевірки документів і забезпечення пропускного режиму. До чергування можуть залучати військовослужбовців, поліцейських та інших представників сил безпеки й оборони. Рішення про встановлення блокпостів ухвалюють відповідно до розпоряджень військового командування та військових адміністрацій.

Новини.LIVE розповідали про відповідальність працівників ТЦК за порушення правил відеофіксації. Під час перевірки військово-облікових документів та вручення повісток вони зобов'язані використовувати бодікамери. За невиконання цієї вимоги військовослужбовців можуть притягнути до відповідальності за недбале ставлення до служби.

Крім того, Новини.LIVE писали, що військовозобов'язаний оскаржив штраф за непостановку на облік за новим місцем проживання. Чоловік оновив адресу через "Резерв+" ще в лютому 2025 року, але постанову про штраф ТЦК виніс лише в лютому 2026-го. Апеляційний суд встановив, що центр комплектування пропустив строк притягнення до адміністративної відповідальності. Штраф скасували, а провадження закрили.

Раніше, Новини.LIVE повідомляли, що у Вінницькому обласному ТЦК роз'яснили порядок дій у разі відмови військовозобов'язаного отримати повістку. Представники центру комплектування зазначили, що таку відмову оформлюють відповідним актом. Адміністративне затримання за наявності законних підстав здійснюють поліцейські.