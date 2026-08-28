Чи може поліція силоміць везти до ТЦК: пояснення законів

Працівники ТЦК та поліція. Фото: Четверта влада

Поліція має право затримувати чоловіків під час мобілізаційних рейдів, але лише за чіткими правилами. Якщо людина відмовляється брати повістку, складається спеціальний акт. Після адміністративного затримання особу везуть виключно до ТЦК, а не у поліцейський відділок, де буде складання протоколу.

Про це повідомили представники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в інтерв'ю для "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Чи має право поліція примусово везти чоловіка в ТЦК

Представники Національної поліції, які обов'язково входять до складу кожної групи оповіщення, наділені повноваженнями здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних. Проте така процедура не застосовується безпідставно.

Примусово людину за законом відвозять до ТЦК лише за певних обставин, наприклад, коли громадянин чинить опір, відмовляється проїхати з патрулем або намагається викликати інший наряд поліції.

"Якщо під час перевірки документів виявляється, що особа є порушником, йому вручається повістка, він перебуває в ТЦК і доставляється. Якщо він в розшуку не перебуває, не є порушником, але є певні відмінності в його облікових даних, йому вручається повістка. Якщо він відмовляється від повістки, складається відповідно акт, це фіксується, або ведеться відеофіксація, до речі, заходи оповіщення не обов'язково ведеться відеофіксація, тоді складається акт і тільки тоді поліцейський здійснює адміністративне затримання", — пояснив представник ТЦК та СП.

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Після затримання військовозобов'язаного завжди везуть не до поліцейського відділку, а безпосередньо до ТЦК та СП. Там фахівці уточнюють інформацію про людину та складають адміністративний протокол.

Представники ТЦК наголосили, що всі ці дії суворо регламентуються Кодексом України про адміністративні правопорушення, профільним законом про Нацполіцію та 38-ю статтею Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Новини.LIVE писали раніше, що масштабний аудит критично важливих підприємств в Україні планують закінчити до 1 вересня 2026 року. Бізнесу, який успішно зберіг свій статус за підсумками перевірок, не потрібно додатково інформувати ТЦК, всі чинні бронювання співробітників залишаються дійсними без змін.

Також редакція писала, що чутки про вимогу брати дозвіл у ТЦК для одруження або розлучення є фейком. Щоб розірвати шлюб, військово-облікові документи взагалі не потрібні, а для весілля в РАЦСі вистачить електронного витягу з "Резерв+" і вимагати окремі довідки з військкомату працівники установи не мають права.