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Главная ТЦК Отказ от повестки: когда полиция может доставить в ТЦК

Отказ от повестки: когда полиция может доставить в ТЦК

Ua ru
28 августа 2026 21:40
Может ли полиция принудительно доставить человека в ТЦК: разъяснение законов
Сотрудники ТЦК и полиция. Фото: Четвертая власть

Полиция имеет право задерживать мужчин во время мобилизационных рейдов, но только в соответствии с четкими правилами. Если человек отказывается принимать повестку, составляется специальный акт. После административного задержания человека доставляют исключительно в ТЦК, а не в полицейский участок, где будет составлен протокол.

Об этом сообщили представители Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в интервью для «Суспільне», передает Новини.LIVE.

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Имеет ли право полиция принудительно доставлять мужчину в ТЦК

Представители Национальной полиции, которые обязательно входят в состав каждой группы оповещения, наделены полномочиями осуществлять административное задержание военнообязанных. Однако такая процедура не применяется безосновательно.

По закону человека принудительно доставляют в ТЦК только при определенных обстоятельствах, например, когда гражданин оказывает сопротивление, отказывается ехать с патрулем или пытается вызвать другой наряд полиции.

"Если во время проверки документов выясняется, что лицо является нарушителем, ему вручается повестка, он находится в ТЦК и доставляется. Если он не находится в розыске, не является нарушителем, но есть определенные расхождения в его учетных данных, ему вручается повестка. Если он отказывается от повестки, соответственно составляется акт, это фиксируется, либо ведется видеофиксация, кстати, при оповещении не обязательно ведется видеофиксация, тогда составляется акт, и только после этого полицейский производит административное задержание", — пояснил представитель ТЦК и СП.

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После задержания военнообязанного всегда везут не в полицейский участок, а непосредственно в ТЦК и СП. Там специалисты уточняют информацию о человеке и составляют административный протокол.

Представители ТЦК подчеркнули, что все эти действия строго регламентируются Кодексом Украины об административных правонарушениях, профильным законом о Нацполиции и статьей 38 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Новини.LIVE ранее сообщали, что масштабный аудит критически важных предприятий в Украине планируется завершить до 1 сентября 2026 года. Бизнесу, который успешно сохранил свой статус по итогам проверок, не нужно дополнительно информировать ТЦК, все действующие бронирования сотрудников остаются в силе без изменений.

Также редакция писала, что слухи о требовании получать разрешение в ТЦК для вступления в брак или развода являются фейком. Чтобы расторгнуть брак, военно-учетные документы вообще не нужны, а для свадьбы в ЗАГСе достаточно электронной выписки из Резерв+, и сотрудники учреждения не имеют права требовать отдельные справки из военкомата.

полиция военный учет повестки ТЦК и СП военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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