Переосмотр инвалидности: Кабмин принял важное решение о мобилизации

Военно-врачебная комиссия при ТЦК. Фото иллюстративное

Отдельные категории мужчин с инвалидностью получили возможность отложить повторное оценивание состояния здоровья. Новые правила касаются граждан в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой, которым ранее назначили переосвидетельствование, но они не прошли его во время военного положения. Кабинет министров предусмотрел для них специальный порядок переноса оценки.

Воспользоваться им смогут только люди с определенными нарушениями функций организма, но само требование пройти повторное оценивание при этом сохраняется, сообщает портал Новини.LIVE.

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Изменения закреплены постановлением Кабмина №1359 от 28 октября 2026 года, которым скорректировали порядок оценки повседневного функционирования человека. Речь идет о мужчинах, которым МСЭК ранее установила инвалидность с конкретным сроком повторного осмотра. Прежде эта категория не могла воспользоваться общим механизмом переноса оценки даже при наличии тяжелых нарушений здоровья.

Кому разрешили отложить переосвидетельствование

В обновленный порядок включили мужчин с такими состояниями:

невозможность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;

отсутствие слуха, речи или зрения на один либо оба глаза;

отсутствие глаза, конечности, кисти, стопы или одного из парных органов;

онкологические заболевания;

интеллектуальные нарушения и психические расстройства;

церебральный паралич и другие паралитические синдромы;

инвалидность с детства.

Одной только II или III группы инвалидности для применения исключения недостаточно. Учитываются возраст, обстоятельства первоначального установления инвалидности, срок повторного осмотра и соответствие состояния здоровья перечню, утвержденному правительством. Если человек отвечает всем необходимым условиям, оценивание можно перенести на период после прекращения или отмены военного положения.

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Когда придется пройти повторную оценку

Для граждан, подпадающих под специальный порядок, установлен срок не позднее шести месяцев после прекращения или отмены военного положения. До проведения оценивания инвалидность и установленная степень утраты профессиональной трудоспособности сохраняются до последнего дня шестого месяца после завершения военного положения, если новое решение не будет принято раньше.

Постановление не отменяет переосвидетельствование, а позволяет отдельным категориям мужчин пройти его позднее без автоматической утраты установленного статуса.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, какой штраф придется заплатить военнообязанным гражданам в случае, если они не сообщили в ТЦК новый адрес после переезда.

Также Новини.LIVE писали, что требуют центры комплектования от граждан, которые обновляют информацию о себе в электронных реестрах.