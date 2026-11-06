Перегляд інвалідності: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо мобілізації

Військово-медична комісія при ТЦК. Ілюстративне фото

Окремі категорії чоловіків з інвалідністю отримали можливість відкласти повторну оцінку стану здоров’я. Нові правила стосуються громадян віком від 25 до 60 років із II або III групою інвалідності, яким раніше призначили переогляд, але вони не пройшли його під час воєнного стану. Кабінет міністрів передбачив для них спеціальний порядок перенесення оцінки.

Скористатися ним зможуть лише люди з певними порушеннями функцій організму, але сама вимога пройти повторну оцінку при цьому зберігається, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зміни закріплені постановою Кабміну № 1359 від 28 жовтня 2026 року, якою скоригували порядок оцінки повсякденного функціонування людини. Йдеться про чоловіків, яким МСЕК раніше встановила інвалідність із конкретним терміном повторного огляду. Раніше ця категорія не могла скористатися загальним механізмом перенесення оцінки навіть за наявності тяжких порушень здоров’я.

Кому дозволили відкласти переогляд

До оновленого порядку включили чоловіків із такими станами:

неможливість самостійно пересуватися та обслуговувати себе;

відсутність слуху, мовлення або зору на одне або обидва ока;

відсутність ока, кінцівки, кисті, стопи або одного з парних органів;

онкологічні захворювання;

інтелектуальні порушення та психічні розлади;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

інвалідність з дитинства.

Однієї лише II або III групи інвалідності для застосування винятку недостатньо. Враховуються вік, обставини первісного встановлення інвалідності, термін повторного огляду та відповідність стану здоров’я переліку, затвердженому урядом. Якщо особа відповідає всім необхідним умовам, оцінювання можна перенести на період після припинення або скасування воєнного стану.

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Коли доведеться пройти повторну оцінку

Для громадян, які підпадають під спеціальний порядок, встановлено термін не пізніше шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. До проведення оцінювання інвалідність та встановлений ступінь втрати професійної працездатності зберігаються до останнього дня шостого місяця після завершення воєнного стану, якщо нове рішення не буде прийнято раніше.

Постанова не скасовує переогляд, а дозволяє окремим категоріям чоловіків пройти його пізніше без автоматичної втрати встановленого статусу.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, який штраф доведеться сплатити військовозобов’язаним громадянам у разі, якщо вони не повідомили до ТЦК нову адресу після переїзду.

Також Новини.LIVE писали, що вимагають центри комплектування від громадян, які оновлюють інформацію про себе в електронних реєстрах.