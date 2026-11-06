Електронне бронювання працівників. Фото: Дія

Уряд розглядає новий підхід до резервування працівників критично важливих підприємств. Однією з умов збереження стовідсоткового резерву може стати добровільне направлення частини персоналу на військову службу. Передбачається, що працівникам, які погодяться на такий крок, збережуть робочі місця та заробітну плату. Обговорення механізму відбувається за участю представників бізнесу та профільних відомств.

Узгодити остаточні умови Кабмін планує до 1 грудня 2026 року, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

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За словами народного депутата Олега Дунди, мобілізаційне навантаження можуть розподілити між різними галузями економіки. Він припускає, що залежно від напрямку діяльності підприємства на службу направлятимуть близько 3–5 % працівників.

Парламентарій вважає, що такий підхід дозволить компаніям планувати кадрові ресурси, а військовим допоможе краще розуміти можливе поповнення особового складу. Однак ці цифри поки що залишаються пропозицією, а не встановленою державою нормою.

Чому обговорюють участь бізнесу в мобілізації

Окрему увагу приділяють підприємствам, які мають статус критично важливих і користуються можливістю бронювати співробітників. Депутат Богдан Кіцак вважає, що додаткові мобілізаційні ресурси слід шукати також серед людей, зайнятих у тіньовому секторі економіки. За його оцінками, близько трьох мільйонів українців працюють без офіційного оформлення. Він пропонує розглянути способи легалізації такої зайнятості, щоб ці громадяни сплачували податки та враховувалися в загальній системі мобілізаційних заходів.

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У бізнес-спільноті звертають увагу на фінансові та організаційні наслідки ініціативи. Виконавчий директор Союзу українських підприємців Катерина Глазкова зазначає, що збереження зарплати мобілізованому працівникові одночасно з оплатою праці його заміни може суттєво збільшити витрати компанії. Представники бізнесу також наполягають на добровільності рішення працівника і вважають за необхідне чітко визначити обов’язки роботодавців, умови отримання відстрочки та джерела фінансування додаткових гарантій.

Які правила ще належить узгодити

Уряд планує до 1 грудня представити узгоджений механізм взаємодії з роботодавцями. Серед питань, що потребують вирішення, — порядок добровільного залучення персоналу до служби, збереження трудових гарантій та розподіл фінансового навантаження.

До затвердження відповідних змін діючі правила бронювання продовжують застосовуватися. Говорити про введення обов’язкової квоти в розмірі 3–5 % для підприємств поки що передчасно.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про подробиці інциденту в Хмельницькій області, під час якого представники ТЦК та СП увійшли на приватну власність військовозобов’язаного українця.

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