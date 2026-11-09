Блокпост на дороге. Фото: Оболонский РТЦК и СП в Киеве

Нарушение правил воинского учета в отдельных случаях может привести к временному ограничению права управлять автомобилем. Пропуск повестки сам по себе не дает территориальному центру комплектования полномочий запретить человеку садиться за руль. Для применения такой меры предусмотрена специальная процедура с участием полиции и суда. Сначала военнообязанному должны направить официальное письменное требование, а затем предоставить установленный законом срок для его выполнения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.

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Правовые основания для такого механизма содержатся в статье 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и статье 283-2 Кодекса административного судопроизводства. Процедура касается случаев, когда действия военнообязанного содержат признаки административного правонарушения по статье 210-1 КУоАП.

Сначала ТЦК обращается в полицию по вопросу административного задержания и доставки гражданина. Если правоохранители сообщают, что выполнить это невозможно, центр комплектования направляет человеку письменное требование заказным письмом.

Когда дело может дойти до суда

После вручения требования у военнообязанного есть 10 календарных дней для выполнения указанных в нем обязанностей. Если этого не происходит, ТЦК вправе обратиться в суд с иском о временном ограничении права управления транспортными средствами. Окончательное решение принимает суд, который оценивает обстоятельства дела и наличие законных оснований. Самостоятельно вводить такой запрет сотрудники ТЦК не могут.

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Закон предусматривает ситуации, при которых ограничение не применяется. В частности, суд не должен устанавливать его, если:

управление автомобилем является основным законным источником средств к существованию человека;

транспорт необходим в связи с инвалидностью самого водителя;

автомобиль используется для перевозки человека с инвалидностью I или II группы либо ребенка с инвалидностью, находящихся на содержании водителя.

Как долго действует ограничение

Речь идет о временной мере, а не об окончательном лишении водительского удостоверения. Ограничение действует до выполнения требований ТЦК или отзыва соответствующего требования. Оно также прекращается с завершением или отменой мобилизации.

Наличие повестки или факт неявки еще не означают, что водитель автоматически теряет возможность управлять автомобилем.

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