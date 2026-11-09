Женщины в армии. Иллюстративное фото: instagram.com/accidental_moon_genious

Днепропетровский окружной административный суд отказал женщине в исключении с воинского учета, несмотря на отсутствие у нее медицинского или фармацевтического образования. Истица утверждала, что не подавала заявления о добровольной постановке на учет, однако суд учел ее первоначальную регистрацию в 2020 году и наличие действующего военно-учетного документа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебное решение.

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Женщина требовала исключения с учета ТЦК

В июле 2025 года правоохранители задержали гражданку и доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Выяснилось, что она находилась в розыске из-за отсутствия перерегистрации после смены места жительства.

Женщину поставили на воинский учет еще в 2020 году в одном из районных военкоматов Донецкой области как медицинского работника. Однако истица отрицала наличие соответствующего образования и утверждала, что никогда добровольно не становилась на воинский учет.

Адвокат женщины обратился в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Полученные сведения подтвердили, что гражданка имеет дипломы по специальностям "экономика" и "маркетинг", выданные Бердянским университетом менеджмента и бизнеса.

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В военкомате Донецкой области сообщили, что в июне 2020 года женщина лично подала заявление о постановке на учет. После этого она получила военно-учетный документ и первичное воинское звание солдата.

При этом документы, подтверждавшие обстоятельства первоначальной регистрации, остались на территории Донецкой области, где продолжаются боевые действия или установлен оккупационный режим.

ТЦК по новому месту жительства отказался исключать гражданку с учета только на основании документов об образовании. Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

Суд отметил, что женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат обязательному воинскому учету, а представительницы других профессий могут становиться на него добровольно.

Решающими обстоятельствами стали первоначальная постановка истицы на учет и наличие действующего военно-учетного документа.

В суде считают, что отсутствие медицинского образования само по себе не является предусмотренным законом основанием для исключения с воинского учета. Поэтому суд признал отказ ТЦК правомерным.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в октябре Минобороны разъяснило правила воинского учета женщин-офицеров на предприятиях. Таких сотрудниц необходимо вносить в третью группу списков независимо от звания. Требования перевести их в первую группу противоречат действующему порядку.

Также Новини.LIVE писал, что ранее командующий Нацгвардией Александр Пивненко выступил против принудительной мобилизации женщин. По его словам, ситуация на фронте не требует такого решения.