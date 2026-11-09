Жінки у війську. Фото ілюстративне: instagram.com/accidental_moon_genious

Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив жінці у виключенні з військового обліку, попри відсутність у неї медичної або фармацевтичної освіти. Позивачка стверджувала, що не подавала заяви про добровільну постановку на облік, однак суд врахував її первинну реєстрацію у 2020 році та наявність чинного військово-облікового документа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судове рішення.

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Жінка вимагала виключення з обліку ТЦК

У липні 2025 року правоохоронці затримали громадянку та доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З'ясувалося, що вона перебувала в розшуку через неперереєстрацію після зміни місця проживання.

Жінку взяли на військовий облік ще у 2020 році в одному з районних військкоматів Донецької області як медичну працівницю. Однак позивачка заперечувала наявність відповідної освіти та стверджувала, що ніколи добровільно не ставала на військовий облік.

Адвокат жінки звернувся до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Отримані відомості підтвердили, що громадянка має дипломи за спеціальностями "економіка" та "маркетинг", видані Бердянським університетом менеджменту і бізнесу.

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Суд підтримав рішення ТЦК

У військкоматі Донецької області повідомили, що в червні 2020 року жінка особисто подала заяву про взяття на облік. Після цього вона отримала військово-обліковий документ і первинне військове звання солдата.

При цьому документи, які підтверджували обставини первинної реєстрації, залишилися на території Донеччини, де тривають бойові дії або встановлено окупаційний режим.

ТЦК за новим місцем проживання відмовився виключати громадянку з обліку лише на підставі документів про освіту. Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

Суд зазначив, що жінки з медичною або фармацевтичною освітою підлягають обов'язковому військовому обліку, а представниці інших професій можуть ставати на нього добровільно.

Вирішальними обставинами стали первинне взяття позивачки на облік та наявність чинного військово-облікового документа.

У суді вважають, що відсутність медичної освіти сама собою не є передбаченою законом підставою для виключення з військового обліку. Тому суд визнав відмову ТЦК правомірною.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що в жовтні Міноборони роз'яснило правила військового обліку жінок-офіцерів на підприємствах. Таких працівниць необхідно вносити до третьої групи списків незалежно від звання. Вимоги перевести їх до першої групи суперечать чинному порядку.

Також Новини.LIVE писав, що раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко висловився проти примусової мобілізації жінок. За його словами, ситуація на фронті не потребує такого рішення.