У родственников экс-начальника ТЦК взыщут более 4,85 миллиона гривен активов

Здание Харьковского областного ТЦК и СП. armyinform.com.ua

У семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП взыщут необоснованные активы, стоимость которых превышает четыре миллиона гривен. Речь идет о двух элитных автомобилях.

Об этом 6 ноября сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), передает Новини.LIVE.

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Что взыщут с родных экс-начальника ТЦК

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов близкие родственники временного главы Харьковского областного ТЦК и СП приобрели два автомобиля: BMW X6 2023 года выпуска и Toyota Hybrid 2022 года выпуска. Общая стоимость этих автомобилей — более 4,85 миллиона гривен.

В мае прошлого года сотрудники ГБР и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) установили, что у чиновника и его родственников не было официальных доходов, которые позволяли бы приобрести такое имущество. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд иск. В этом обращении прокурор-истец требовал признать активы необоснованными и взыскать их в доход государства. Чтобы не допустить отчуждения имущества, суд арестовал активы ответчиков.

9 января текущего года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал оба автомобиля необоснованными активами. Согласно судебному решению, в собственность государства перейдет одна машина и сумма, равная стоимости другого автомобиля.

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Приговор вступил в законную силу. Его поддержала сначала Апелляционная палата ВАКС, а впоследствии — и Верховный Суд. Обжаловать решение Верховного Суда нельзя.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора сообщал, что в Черновицкой области пятерых сотрудников ТЦК и сотрудник правоохранительных органов подозревают в пытках военнообязанных. Среди пострадавших — многодетный отец, у которого была отсрочка. Мужчину избивали и угрожали ему пистолетом.

Также Новини.LIVE объяснял, что делать, если срок отсрочки в "Резерв+" не продлили автоматически. Стоит проверить свои данные и основание для временного освобождения от призыва. Заявления на оформление или продление отсрочки принимают не ТЦК, а ЦПАУ.