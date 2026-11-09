Із родичів ексначальника ТЦК стягнуть понад 4,85 мільйона гривень активів

Будівля Харківського обласного ТЦК та СП. armyinform.com.ua

З родини колишнього виконувача обов'язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП стягнуть необґрунтовані активи, вартість яких перевищує чотири мільйони гривень. Йдеться про два елітних автомобілі.

Про це 6 листопада повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), передає Новини.LIVE.

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Що стягнуть із рідних ексначальника ТЦК

За даними слідства, упродовж 2023–2024 років близькі родичі тимчасового очільника Харківського обласного ТЦК та СП, придбали дві автівки: BMW X6 2023 року випуску та Toyota Hybrid 2022 року випуску. Загальна вартість цих автомобілів — понад 4,85 мільйона гривень.

У травні минулого року працівники ДБР і Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) встановили, що в посадовця та його рідних не було офіційних доходів, які дозволяли б придбати таке майно. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду позов. У цьому зверненні прокурор-позивач вимагав, щоб активи визнали необґрунтованими та стягнули в дохід держави. Аби не допустити відчуження майна, суд арештував активи відповідачів.

9 січня поточного року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав обидві автівки необґрунтованими активами. Згідно із судовим рішення, у власність держави перейде одна автівка та сума, яка дорівнює вартості іншого автомобіля.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора повідомляв, що в Чернівецькій області п'ятьох працівників ТЦК і правоохоронця підозрюють у катуванні військовозобов'язаних. Серед постраждалих багатодітний батько, який мав відстрочку. Чоловіка били та погрожували йому пістолетом.

Також Новини.LIVE пояснював, що робити, якщо термін відстрочки в "Резерв+" не продовжили автоматично. Варто перевірити свої дані та підставу для тимчасового звільнення від призову. Заяви на оформлення або продовження відстрочки приймають не ТЦК, а ЦНАПи.