Блокпост на дорозі. Фото: Оболонський РТЦК та СП у Києві

Порушення правил військового обліку в окремих випадках може призвести до тимчасового обмеження права керувати автомобілем. Неявка на повістку сама по собі не надає територіальному центру комплектування повноважень заборонити особі сідати за кермо. Для застосування такого заходу передбачена спеціальна процедура за участю поліції та суду. Спочатку військовозобов’язаному мають надіслати офіційну письмову вимогу, а потім надати встановлений законом строк для її виконання.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Правові підстави для такого механізму містяться у статті 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та статті 283-2 Кодексу адміністративного судочинства. Процедура стосується випадків, коли дії військовозобов’язаного містять ознаки адміністративного правопорушення за статтею 210-1 КУоАП.

Спочатку ТЦК звертається до поліції з питання адміністративного затримання та доставки громадянина. Якщо правоохоронці повідомляють, що виконати це неможливо, центр комплектування надсилає особі письмову вимогу рекомендованим листом.

Коли справа може дійти до суду

Після вручення вимоги у військовозобов’язаного є 10 календарних днів для виконання зазначених у ній обов’язків. Якщо цього не відбувається, ТЦК має право звернутися до суду з позовом про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами. Остаточне рішення ухвалює суд, який оцінює обставини справи та наявність законних підстав. Самостійно вводити таку заборону співробітники ТЦК не можуть.

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Закон передбачає ситуації, за яких обмеження не застосовується. Зокрема, суд не повинен встановлювати його, якщо:

керування автомобілем є основним законним джерелом засобів до існування людини;

транспорт необхідний у зв’язку з інвалідністю самого водія;

автомобіль використовується для перевезення особи з інвалідністю I або II групи або дитини з інвалідністю, які перебувають на утриманні водія.

Як довго діє обмеження

Йдеться про тимчасовий захід, а не про остаточне позбавлення водійського посвідчення. Обмеження діє до виконання вимог ТЦК або відкликання відповідної вимоги. Воно також припиняється із завершенням або скасуванням мобілізації.

Наявність повістки або факт неявки ще не означають, що водій автоматично втрачає можливість керувати автомобілем.

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