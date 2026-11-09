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Главная ТЦК Сотрнудники ТЦК останутся в военной форме: петиция не набрала 25 тысяч голосов

Сотрнудники ТЦК останутся в военной форме: петиция не набрала 25 тысяч голосов

Ua ru
9 ноября 2026 13:23
Петиция об особенной форме для ТЦК не набрала достаточного количества голосов Фото иллюстративное
Оповещение граждан сотрудниками ТЦК и Нацполиции. Фото иллюстративное

Идея изменить внешний вид служебной экипировки сотрудников территориальных центров комплектования не нашла широкой поддержки среди пользователей правительственного сайта. За обращение о введении отдельной формы для представителей ТЦК проголосовали 613 человек. Для передачи петиции на рассмотрение Кабинета министров требовалось собрать 25 тысяч подписей. Документ появился на платформе электронных петиций 6 августа 2026 года.

По состоянию на 9 ноября установленный порог оставался недостигнутым, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на платформу на сайте Кабмина.

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Автор обращения предложила визуально отделить сотрудников центров комплектования от военнослужащих Вооруженных сил Украины. В обосновании инициативы упоминались конфликтные ситуации, возникающие во время оповещения граждан и проверки военно-учетных документов.

По мнению инициатора, различия в одежде помогли бы людям точнее определять, с представителями каких структур они взаимодействуют, а также повысили бы прозрачность работы государственных органов.

Какие изменения предлагали ввести

В обращении содержались три основных требования:

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  • разработать отдельную форму или служебную экипировку для сотрудников ТЦК, отличающуюся от военной одежды ВСУ;
  • обеспечить работников индивидуальными идентификаторами — нагрудными знаками, удостоверениями или другими средствами подтверждения личности и должности;
  • предусмотреть специальный опознавательный знак для сотрудников ТЦК со статусом участника боевых действий.

Инициатор также обращала внимание на необходимость сохранять общественное доверие к украинским военнослужащим, которые выполняют боевые задачи. Разделение экипировки, согласно аргументам петиции, позволило бы не смешивать деятельность центров комплектования с работой военных подразделений.

Из-за недостаточного количества подписей обращение не набрало необходимой поддержки для рассмотрения правительством.

Подобное предложение звучало и раньше

Тему внешнего вида сотрудников ТЦК поднимали и в Верховной Раде. В мае 2025 года народный депутат Алексей Гончаренко выступил против использования ими пиксельной формы и направил соответствующее обращение в Кабинет министров и Министерство обороны.

Парламентарий предлагал разработать для работников центров комплектования отдельную экипировку. Эта инициатива вызвала дискуссию, в том числе критику со стороны представителей военного сообщества.

Напомним, портал Новини.LIVE сообщал о том, в каких случаях военнообязанные украинцы могут лишиться водительских прав по инициативе ТЦК и СП. 

Также Новини.LIVE писали о случае, в Днепропетровской области, где женщину поставили на военный учет даже при том, что у нее нет фармацевтического или медицинского образования. 

Кабинет министров ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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