Інформування громадян співробітниками ТЦК та Національної поліції. Ілюстративне фото

Ідея змінити зовнішній вигляд службової форми співробітників територіальних центрів комплектування не знайшла широкої підтримки серед користувачів урядового сайту. За звернення щодо запровадження окремої форми для представників ТЦК проголосували 613 осіб. Для передачі петиції на розгляд Кабінету міністрів потрібно було зібрати 25 тисяч підписів. Документ з’явився на платформі електронних петицій 6 серпня 2026 року.

Станом на 9 листопада встановлений поріг залишався недосягнутим, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на платформу на сайті Кабміну.

Реклама

Авторка звернення запропонувала візуально відокремити співробітників центрів комплектування від військовослужбовців Збройних сил України. У обґрунтуванні ініціативи згадувалися конфліктні ситуації, що виникають під час оповіщення громадян та перевірки військово-облікових документів.

На думку ініціатора, відмінності в одязі допомогли б людям точніше визначати, з представниками яких структур вони взаємодіють, а також підвищили б прозорість роботи державних органів.

Які зміни пропонували запровадити

У зверненні містилися три основні вимоги:

Читайте також:

розробити окрему форму або службове екіпірування для співробітників ТЦК, що відрізняється від військового одягу ЗСУ;

забезпечити працівників індивідуальними ідентифікаторами — нагрудними знаками, посвідченнями або іншими засобами підтвердження особи та посади;

передбачити спеціальний розпізнавальний знак для співробітників ТЦК зі статусом учасника бойових дій.

Ініціаторка також звертала увагу на необхідність зберігати суспільну довіру до українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання. Розмежування екіпірування, згідно з аргументами петиції, дозволило б не змішувати діяльність центрів комплектування з роботою військових підрозділів.

Через недостатню кількість підписів звернення не набрало необхідної підтримки для розгляду урядом.

Подібна пропозиція лунала й раніше

Тему зовнішнього вигляду співробітників ТЦК порушували й у Верховній Раді. У травні 2025 року народний депутат Олексій Гончаренко виступив проти використання ними піксельної форми та направив відповідне звернення до Кабінету міністрів і Міністерства оборони.

Парламентарій пропонував розробити для працівників центрів комплектування окреме екіпірування. Ця ініціатива викликала дискусію, зокрема критику з боку представників військової спільноти.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв про те, в яких випадках військовозобов’язані українці можуть позбутися водійських прав за ініціативою ТЦК та СП.

Також Новини.LIVE писали про випадок у Дніпропетровській області, де жінку поставили на військовий облік, навіть попри те, що вона не має фармацевтичної чи медичної освіти.