Співробітник ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Наявність законних підстав для звільнення від мобілізації ще не гарантує, що відстрочка вже оформлена. Військовозобов’язаному необхідно підтвердити своє право документами та подати відповідну заяву. Перелік підстав встановлено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Вони можуть бути пов’язані з сімейними обставинами, станом здоров’я, навчанням, професійною або науковою діяльністю, а також бронюванням. Про це нагадали у Закарпатському ТЦК та СП, повідомляють Новини.LIVE.

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Порядок оформлення відстрочок змінився в листопаді 2025 року. Тепер звертатися безпосередньо до ТЦК для подання заяви не потрібно: документи приймають через додаток "Резерв+" або в центрі надання адміністративних послуг. При цьому спосіб оформлення залежить від конкретної підстави, а підтверджуючі документи повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

Як подати заяву через ЦНАП

Для особистого звернення знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документи, що підтверджують право на відстрочку. Можна надати оригінали або нотаріально завірені копії.

Адміністратор ЦНАП приймає заяву та передає її через портал "Дія" до відповідного ТЦК та СП. Після цього документи розглядає комісія, яка ухвалює рішення про надання відстрочки або відмову.

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Про результат розгляду заявника повідомляють через додаток "Резерв+". Якщо рішення позитивне, інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі. Додатково співробітник ЦНАП може повідомити результат по телефону, а на прохання заявника — роздрукувати документ із відповідною відміткою. Повторно подавати заяву після успішного оформлення не потрібно.

Де перевірити оформлену відстрочку

Підтвердженням наданого відстрочення є актуальна інформація в електронному військово-обліковому документі. Після подання заяви важливо перевірити результат розгляду та переконатися, що відповідна відмітка з’явилася в "Резерв+". Сама наявність підстави, навіть якщо вона підтверджується необхідними документами, не замінює встановлену процедуру оформлення та ухвалення рішення.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як не втратити відстрочку при звільненні з одного критичного підприємства та переході в іншу компанію з правом бронювання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чим може закінчитися для будь-якого українського громадянина конфлікт із ТЦК та СП, а також яке в цьому випадку передбачено покарання.