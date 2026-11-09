Повідомлення військовозобов’язаного громадянина. Ілюстративне фото

В Україні за умисне перешкоджання законній діяльності військових формувань у особливий період передбачена кримінальна відповідальність. Залежно від обставин справи покарання може становити від п’яти до восьми років позбавлення волі. Якщо такі дії спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, строк збільшується до 15 років. Правові підстави для притягнення до відповідальності визначає стаття 114-1 Кримінального кодексу України.

Про це нагадали в Донецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, повідомляють Новини.LIVE.

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У ТЦК пояснили, що під дію цієї норми можуть підпадати дії, спрямовані на зрив законних заходів військових формувань. Йдеться не про будь-який конфлікт із представниками центру комплектування, а про можливе умисне перешкоджання їхній законній діяльності.

У відомстві навели такі приклади:

навмисне блокування службового транспорту або доступу до приміщень ТЦК;

фізичне втручання в роботу представників під час законних мобілізаційних заходів;

поширення інформації про місця перебування та переміщення співробітників з метою допомогти іншим уникнути таких заходів.

Яке покарання передбачає стаття 114-1

Згідно з першою частиною статті 114-1 КК України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань у особливий період карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Друга частина передбачає суворіше покарання: від 8 до 15 років позбавлення волі, якщо такі дії спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки. Для кваліфікації правопорушення необхідно встановити конкретні обставини події, характер дій та наявність передбачених законом ознак злочину.

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У Донецькому обласному ТЦК окремо наголосили, що не кожна розбіжність у поглядах із співробітниками, суперечка під час перевірки документів або відеозйомка їхньої роботи є кримінальним правопорушенням. Сама по собі незгода з діями представників центру не означає, що людина вчинила злочин. Важливе значення має те, чи були дії умисно спрямовані на перешкоджання саме законній діяльності військового формування.

Питання про кримінальну відповідальність вирішується з урахуванням обставин конкретного випадку, а не лише факту конфлікту чи публікації відеозапису. Наявність складу злочину та винність особи мають бути встановлені в порядку, передбаченому кримінальним процесом.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що порушення постанов ТЦК та СП може призвести до втрати права на керування автомобілем.

Також Новини.LIVE повідомляли про петицію, автор якої пропонував надати співробітникам ТЦК та СП форму, відмінну від тієї, яку носять інші військовослужбовці.