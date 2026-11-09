Оповещение военнообязанного гражданина. Фото иллюстративное

В Украине за умышленное препятствование законной деятельности военных формирований в особый период предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств дела наказание может составить от пяти до восьми лет лишения свободы. Если такие действия повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, срок увеличивается до 15 лет. Правовые основания для привлечения к ответственности определяет статья 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом напомнили в Донецком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, сообщают Новини.LIVE.

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В ТЦК пояснили, что под действие этой нормы могут подпадать действия, направленные на срыв законных мероприятий военных формирований. Речь идет не о любом конфликте с представителями центра комплектования, а о возможном умышленном препятствовании их законной деятельности.

В ведомстве назвали следующие примеры:

намеренное блокирование служебного транспорта или доступа к помещениям ТЦК;

физическое вмешательство в работу представителей во время законных мобилизационных мероприятий;

распространение сведений о местах пребывания и перемещениях сотрудников с целью помочь другим избежать таких мероприятий.

Какое наказание предусматривает статья 114-1

Согласно первой части статьи 114-1 УК Украины, препятствование законной деятельности Вооруженных сил и других военных формирований в особый период наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Часть вторая предусматривает более строгую санкцию: от 8 до 15 лет заключения, если такие действия повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия. Для квалификации правонарушения необходимо установить конкретные обстоятельства произошедшего, характер действий и наличие предусмотренных законом признаков преступления.

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В Донецком областном ТЦК отдельно подчеркнули, что не каждое разногласие с сотрудниками, спор во время проверки документов или видеосъемка их работы являются уголовным правонарушением. Само по себе несогласие с действиями представителей центра не означает, что человек совершил преступление. Важное значение имеет то, были ли действия умышленно направлены на препятствование именно законной деятельности военного формирования.

Вопрос об уголовной ответственности решается с учетом обстоятельств конкретного происшествия, а не только факта конфликта или публикации видеозаписи. Наличие состава преступления и виновность человека должны быть установлены в предусмотренном уголовным процессом порядке.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что нарушение постановлений ТЦК и СП может привести к утрате права на управление автомобилем.

Также Новини.LIVE сообщали о петиции, автор которой предлагал наделить сотрудников ТЦК и СП формой, отличительной от той, которую носят другие военнослужащие.