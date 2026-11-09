Працівник підприємства, що виконує критично важливі функції. Ілюстративне фото

Перехід з одного критично важливого підприємства на інше може призвести до того, що військовозобов’язаний опиниться в періоді без відстрочки від мобілізації. Причина в тому, що колишній роботодавець має право ініціювати скасування бронювання ще до офіційного припинення трудових відносин. У результаті співробітник продовжує працювати, але вже не має чинного бронювання.

На таку ситуацію звернув увагу адвокат Сергій Касянчук в інтерв’ю "Телеграфу", повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

За яких обставин скасовують бронювання

Постанова Кабінету міністрів №76 передбачає кілька підстав для скасування відстрочки. Серед них: звільнення працівника, втрата підприємством статусу критично важливого, закінчення терміну бронювання та подання керівником обґрунтованої заяви через портал "Дія". Останній варіант дозволяє ініціювати скасування броню до фактичного завершення трудових відносин.

В окремих випадках дострокове скасування може застосовуватися під час трудових суперечок між керівництвом та працівником.

Чим небезпечний перехід на нове підприємство

Адвокат звертає увагу, що між припиненням попереднього бронювання та оформленням нового може виникнути проміжок, коли людина залишається без відстрочки. Автоматично перенести бронь від одного роботодавця до іншого не можна: нова організація повинна мати право на бронювання та самостійно оформити необхідні документи.

Читайте також:

При цьому втрата відстрочки не означає автоматичного оголошення військовозобов’язаного в розшук. Для набрання такого статусу повинні існувати окремі підстави, пов’язані з порушенням правил військового обліку.

Перед звільненням співробітнику варто уточнити у майбутнього роботодавця кілька питань:

чи має підприємство статус критично важливого та право бронювати працівників;

коли організація зможе подати документи для оформлення відстрочки;

які відомості та документи знадобляться для нового бронювання.

Якщо колишній роботодавець скасував бронювання до завершення трудових відносин, працівник може вимагати письмового пояснення із зазначенням підстави. У разі виникнення спору слід перевірити, чи дотримано вимог законодавства та передбаченої процедури. Звернення до суду або органів праці саме по собі не відновлює скасовану відстрочку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в ТЦК розповіли про заходи впливу на громадян, які перешкоджають роботі військкоматів або знімають їхні дії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що петиція про необхідність переодягнути співробітників ТЦК та СП в особливу форму так і не набрала достатньої кількості голосів.