Работник критического предприятия. Фото иллюстративное

Переход с одного критически важного предприятия на другое может создать для военнообязанного период без отсрочки от мобилизации. Причина в том, что прежний работодатель вправе инициировать аннулирование бронирования еще до официального прекращения трудовых отношений. В результате сотрудник продолжает работать, но уже не имеет действующей брони.

На такую ситуацию обратил внимание адвокат Сергей Касянчук в интервью "Телеграфу", сообщают Новини.LIVE.

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При каких обстоятельствах отменяют бронирование

Постановление Кабинета министров №76 предусматривает несколько оснований для аннулирования отсрочки. Среди них: увольнение работника, утрата предприятием статуса критически важного, окончание срока бронирования и подача руководителем обоснованного заявления через портал "Дія". Последний вариант позволяет инициировать отмену брони до фактического завершения трудовых отношений.

В отдельных случаях досрочное аннулирование может использоваться во время трудовых разногласий между руководством и сотрудником.

Чем опасен переход на новое предприятие

Адвокат обращает внимание, что между прекращением прежнего бронирования и оформлением нового может возникнуть промежуток, когда человек остается без отсрочки. Автоматически перенести бронь от одного работодателя к другому нельзя: новая организация должна иметь право на бронирование и самостоятельно оформить необходимые документы.

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При этом потеря отсрочки не означает автоматического объявления военнообязанного в розыск. Для появления такого статуса должны существовать отдельные основания, связанные с нарушением правил воинского учета.

Перед увольнением сотруднику стоит уточнить у будущего работодателя несколько вопросов:

имеет ли предприятие статус критически важного и право бронировать работников;

когда организация сможет подать документы для оформления отсрочки;

какие сведения и документы понадобятся для нового бронирования.

Если прежний работодатель отменил бронь до завершения трудовых отношений, сотрудник может запросить письменное объяснение с указанием основания. При возникновении спора следует проверить, соблюдены ли требования законодательства и предусмотренная процедура. Обращение в суд или трудовые органы само по себе не восстанавливает аннулированную отсрочку.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в ТЦК рассказали о мерах воздействия на граждан, которые препятствуют работе военкомов или снимают их действиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что петиция о необходимости переодеть сотрудников ТЦК и СП в особую форму так и не набрала достаточного количества голосов.