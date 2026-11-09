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Главная ТЦК Работа на критическом предприятии: как не потерять бронь при увольнении

Работа на критическом предприятии: как не потерять бронь при увольнении

Ua ru
9 ноября 2026 21:05
Как не потерять бронирование при смене работы Фото иллюстративное
Работник критического предприятия. Фото иллюстративное

Переход с одного критически важного предприятия на другое может создать для военнообязанного период без отсрочки от мобилизации. Причина в том, что прежний работодатель вправе инициировать аннулирование бронирования еще до официального прекращения трудовых отношений. В результате сотрудник продолжает работать, но уже не имеет действующей брони.

На такую ситуацию обратил внимание адвокат Сергей Касянчук в интервью "Телеграфу", сообщают Новини.LIVE

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При каких обстоятельствах отменяют бронирование

Постановление Кабинета министров №76 предусматривает несколько оснований для аннулирования отсрочки. Среди них: увольнение работника, утрата предприятием статуса критически важного, окончание срока бронирования и подача руководителем обоснованного заявления через портал "Дія". Последний вариант позволяет инициировать отмену брони до фактического завершения трудовых отношений.

В отдельных случаях досрочное аннулирование может использоваться во время трудовых разногласий между руководством и сотрудником.

Чем опасен переход на новое предприятие

Адвокат обращает внимание, что между прекращением прежнего бронирования и оформлением нового может возникнуть промежуток, когда человек остается без отсрочки. Автоматически перенести бронь от одного работодателя к другому нельзя: новая организация должна иметь право на бронирование и самостоятельно оформить необходимые документы.

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При этом потеря отсрочки не означает автоматического объявления военнообязанного в розыск. Для появления такого статуса должны существовать отдельные основания, связанные с нарушением правил воинского учета.

Перед увольнением сотруднику стоит уточнить у будущего работодателя несколько вопросов:

  • имеет ли предприятие статус критически важного и право бронировать работников;
  • когда организация сможет подать документы для оформления отсрочки;
  • какие сведения и документы понадобятся для нового бронирования.

Если прежний работодатель отменил бронь до завершения трудовых отношений, сотрудник может запросить письменное объяснение с указанием основания. При возникновении спора следует проверить, соблюдены ли требования законодательства и предусмотренная процедура. Обращение в суд или трудовые органы само по себе не восстанавливает аннулированную отсрочку.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в ТЦК рассказали о мерах воздействия на граждан, которые препятствуют работе военкомов или снимают их действиях. 

Также Новини.LIVE сообщали, что петиция о необходимости переодеть сотрудников ТЦК и СП в особую форму так и не набрала достаточного количества голосов. 

критическая инфраструктура мобилизация бронирование война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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