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Главная ТЦК Как правильно оформить отсрочку: разница между Резерв+ и ЦПАУ

Как правильно оформить отсрочку: разница между Резерв+ и ЦПАУ

Ua ru
9 ноября 2026 22:23
Как получить отсрочку от мобилизации без обращения в ТЦК Фото иллюстративное
Работник ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Наличие законных оснований для освобождения от мобилизации еще не гарантирует, что отсрочка уже оформлена. Военнообязанному необходимо подтвердить свое право документами и подать соответствующее заявление. Перечень оснований установлен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Они могут быть связаны с семейными обстоятельствами, состоянием здоровья, обучением, профессиональной или научной деятельностью, а также бронированием. Об этом напомнили в Закарпатском ТЦК и СП, сообщают Новини.LIVE

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Порядок оформления отсрочек изменился в ноябре 2025 года. Теперь обращаться непосредственно в ТЦК для подачи заявления не требуется: документы принимают через приложение "Резерв+" или в центре предоставления административных услуг. При этом способ оформления зависит от конкретного основания, а подтверждающие документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Как подать заявление через ЦПАУ

Для личного обращения понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документы, подтверждающие право на отсрочку. Можно предоставить оригиналы либо нотариально заверенные копии.

Администратор ЦПАУ принимает заявление и передает его через портал "Дія" в соответствующий ТЦК и СП. После этого документы рассматривает комиссия, которая принимает решение о предоставлении отсрочки или отказе.

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О результате рассмотрения заявителя уведомляют через приложение "Резерв+". Если решение положительное, информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе. Дополнительно сотрудник ЦПАУ может сообщить результат по телефону, а по просьбе заявителя — распечатать документ с соответствующей отметкой. Повторно подавать заявление после успешного оформления не требуется.

Где проверить оформленную отсрочку

Подтверждением предоставленной отсрочки служит актуальная информация в электронном военно-учетном документе. После подачи заявления важно проверить результат рассмотрения и убедиться, что соответствующая отметка появилась в "Резерв+". Само наличие основания, даже если оно подтверждается необходимыми документами, не заменяет установленную процедуру оформления и принятия решения.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как не потерять отсрочку при увольнении с одного критического предприятия и переходе в другую компанию с правом бронирования. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, чем может закончиться для любого украинского гражданина конфликт с ТЦК и СП, а также какое в этом случае предусмотрено наказание. 

ЦПАУ мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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