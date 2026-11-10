Червона позначка в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Червона позначка в додатку "Резерв+" не завжди означає, що військовозобов’язаний уже отримав штраф або став фігурантом кримінального провадження. Зазвичай вона пов’язана з зафіксованим ТЦК порушенням правил військового обліку та зверненням до Національної поліції. Причиною може бути неявка за повісткою, несвоєчасне уточнення облікових даних або неточності в реєстрі. Перш ніж вживати будь-яких заходів, важливо з’ясувати, на якій підставі з’явився відповідний запис.

Подальший порядок залежить від того, чи визнає особа порушення, чи вважає відомості помилковими, повідомляють Новини.LIVE.

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Що ховається за позначкою в додатку

Статус "у розшуку ТЦК" пов’язаний із передачею інформації до Нацполіції для можливого адміністративного затримання та доставки особи до територіального центру комплектування з метою оформлення матеріалів. Сам "Резерв+" не оголошує особу в розшук, а відображає дані з реєстру "Оберіг".

При цьому необхідно розрізняти декілька юридичних ситуацій:

позначку про порушення правил військового обліку в електронному документі;

звернення ТЦК до поліції для адміністративного затримання та доставки;

розгляд справи та винесення постанови про штраф;

кримінальний розшук, який проводиться в рамках окремого кримінального провадження.

Червона позначка сама по собі не свідчить про наявність кримінальної справи або вже винесеного постанови про стягнення.

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Як перевірити підставу та виправити відомості

Причину появи статусу можна переглянути в розширеній інформації військово-облікового документа в "Резерв+": для цього потрібно натиснути на знак "плюс" біля імені та прізвища, а потім вибрати перегляд документа. Якщо підстава незрозуміла або особа не згодна із зазначеними відомостями, слід звернутися до відповідного ТЦК та СП.

У письмовій заяві можна попросити пояснити причину та дату внесення запису, уточнити наявність постанови про адміністративне правопорушення та перевірити правильність інформації. Якщо дані є помилковими, до звернення варто додати документи, які підтверджують обставини справи.

Коли допомагає сплата штрафу

Якщо особа визнає порушення, врегулювати питання можна через механізм у додатку "Резерв+". Він передбачає кілька послідовних дій:

подати заяву про визнання адміністративного правопорушення;

дочекатися розгляду заяви та винесення постанови ТЦК;

сплатити штраф після появи відповідної можливості в додатку;

оновити електронний військово-реєстраційний документ і перевірити статус.

Важливо враховувати, що заява передбачає визнання порушення. Якщо особа не згодна з претензіями, їй слід спочатку з’ясувати обставини та оцінити можливість оскарження, а не використовувати цей механізм автоматично.

Коли зникає червона позначка та що робити у разі затримки

Згідно з роз’ясненнями Міністерства оборони, після сплати штрафу позначка зазвичай зникає приблизно протягом чотирьох днів. Якщо статус залишився, повторно перераховувати гроші не потрібно: необхідно звернутися до ТЦК та СП, надати квитанцію та попросити перевірити, чи внесені відомості про оплату до реєстру. Несплата вже накладеного штрафу може призвести до передачі постанови на примусове виконання. У такому випадку можливі передбачені законом заходи стягнення, включаючи арешт коштів або майна.

Постанову про адміністративне правопорушення можна оскаржити протягом десяти днів з дня її винесення, а рішення, дії або бездіяльність ТЦК слід оскаржувати в адміністративному суді. При цьому сама відмітка в "Резерв+" не означає автоматичного блокування рахунків або притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, як не втратити бронювання від мобілізації під час переходу з одного критичного підприємства на інше.

Раніше Новини.LIVE писали, яка кримінальна відповідальність передбачена за перешкоджання роботі ТЦК та СП щодо оповіщення військовозобов’язаних громадян.