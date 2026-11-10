Чому відмітка про розшук у Резерв+ може не зникнути після сплати штрафу
Червона позначка в додатку "Резерв+" не завжди означає, що військовозобов’язаний уже отримав штраф або став фігурантом кримінального провадження. Зазвичай вона пов’язана з зафіксованим ТЦК порушенням правил військового обліку та зверненням до Національної поліції. Причиною може бути неявка за повісткою, несвоєчасне уточнення облікових даних або неточності в реєстрі. Перш ніж вживати будь-яких заходів, важливо з’ясувати, на якій підставі з’явився відповідний запис.
Подальший порядок залежить від того, чи визнає особа порушення, чи вважає відомості помилковими, повідомляють Новини.LIVE.
Що ховається за позначкою в додатку
Статус "у розшуку ТЦК" пов’язаний із передачею інформації до Нацполіції для можливого адміністративного затримання та доставки особи до територіального центру комплектування з метою оформлення матеріалів. Сам "Резерв+" не оголошує особу в розшук, а відображає дані з реєстру "Оберіг".
При цьому необхідно розрізняти декілька юридичних ситуацій:
- позначку про порушення правил військового обліку в електронному документі;
- звернення ТЦК до поліції для адміністративного затримання та доставки;
- розгляд справи та винесення постанови про штраф;
- кримінальний розшук, який проводиться в рамках окремого кримінального провадження.
Червона позначка сама по собі не свідчить про наявність кримінальної справи або вже винесеного постанови про стягнення.
Як перевірити підставу та виправити відомості
Причину появи статусу можна переглянути в розширеній інформації військово-облікового документа в "Резерв+": для цього потрібно натиснути на знак "плюс" біля імені та прізвища, а потім вибрати перегляд документа. Якщо підстава незрозуміла або особа не згодна із зазначеними відомостями, слід звернутися до відповідного ТЦК та СП.
У письмовій заяві можна попросити пояснити причину та дату внесення запису, уточнити наявність постанови про адміністративне правопорушення та перевірити правильність інформації. Якщо дані є помилковими, до звернення варто додати документи, які підтверджують обставини справи.
Коли допомагає сплата штрафу
Якщо особа визнає порушення, врегулювати питання можна через механізм у додатку "Резерв+". Він передбачає кілька послідовних дій:
- подати заяву про визнання адміністративного правопорушення;
- дочекатися розгляду заяви та винесення постанови ТЦК;
- сплатити штраф після появи відповідної можливості в додатку;
- оновити електронний військово-реєстраційний документ і перевірити статус.
Важливо враховувати, що заява передбачає визнання порушення. Якщо особа не згодна з претензіями, їй слід спочатку з’ясувати обставини та оцінити можливість оскарження, а не використовувати цей механізм автоматично.
Коли зникає червона позначка та що робити у разі затримки
Згідно з роз’ясненнями Міністерства оборони, після сплати штрафу позначка зазвичай зникає приблизно протягом чотирьох днів. Якщо статус залишився, повторно перераховувати гроші не потрібно: необхідно звернутися до ТЦК та СП, надати квитанцію та попросити перевірити, чи внесені відомості про оплату до реєстру. Несплата вже накладеного штрафу може призвести до передачі постанови на примусове виконання. У такому випадку можливі передбачені законом заходи стягнення, включаючи арешт коштів або майна.
Постанову про адміністративне правопорушення можна оскаржити протягом десяти днів з дня її винесення, а рішення, дії або бездіяльність ТЦК слід оскаржувати в адміністративному суді. При цьому сама відмітка в "Резерв+" не означає автоматичного блокування рахунків або притягнення до кримінальної відповідальності.
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