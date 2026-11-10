Красная отметка в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Красная отметка в приложении "Резерв+" не всегда означает, что военнообязанный уже получил штраф или стал фигурантом уголовного производства. Обычно она связана с зафиксированным ТЦК нарушением правил воинского учета и обращением в Национальную полицию. Причиной могут быть неявка по повестке, несвоевременное уточнение учетных данных или неточности в реестре. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно выяснить, на каком основании появилась соответствующая запись.

Дальнейший порядок зависит от того, признает ли человек нарушение или считает сведения ошибочными, сообщают Новини.LIVE.

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Что скрывается за отметкой в приложении

Статус "в розыске ТЦК" связан с передачей информации в Нацполицию для возможного административного задержания и доставления человека в территориальный центр комплектования с целью оформления материалов. Сам "Резерв+" не объявляет человека в розыск, а отображает данные из реестра "Оберег".

При этом необходимо различать несколько юридических ситуаций:

отметку о нарушении правил воинского учета в электронном документе;

обращение ТЦК в полицию для административного задержания и доставления;

рассмотрение дела и вынесение постановления о штрафе;

уголовный розыск, который проводится в рамках отдельного уголовного производства.

Красная отметка сама по себе не свидетельствует о наличии уголовного дела или уже вынесенного постановления о взыскании.

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Как проверить основание и исправить сведения

Причину появления статуса можно посмотреть в расширенной информации военно-учетного документа в "Резерв+": для этого нужно нажать на знак "плюс" возле имени и фамилии, а затем выбрать просмотр документа. Если основание неясно или человек не согласен с указанными сведениями, следует обратиться в соответствующий ТЦК и СП.

В письменном заявлении можно попросить объяснить причину и дату внесения записи, уточнить наличие постановления об административном правонарушении и проверить корректность информации. Если данные ошибочны, к обращению стоит приложить документы, которые подтверждают обстоятельства дела.

Когда помогает оплата штрафа

Если человек признает нарушение, урегулировать вопрос можно через механизм в приложении "Резерв+". Он предусматривает несколько последовательных действий:

подать заявление о признании административного правонарушения;

дождаться рассмотрения заявления и вынесения постановления ТЦК;

оплатить штраф после появления соответствующей возможности в приложении;

обновить электронный военно-учетный документ и проверить статус.

Важно учитывать, что заявление предполагает признание нарушения. Если человек не согласен с претензиями, ему следует сначала выяснить обстоятельства и оценить возможность обжалования, а не использовать этот механизм автоматически.

Когда исчезает красная отметка и что делать при задержке

По разъяснениям Министерства обороны, после оплаты штрафа отметка обычно исчезает примерно в течение четырех дней. Если статус сохранился, повторно перечислять деньги не нужно: необходимо обратиться в ТЦК и СП, предоставить квитанцию и попросить проверить, внесены ли сведения об оплате в реестр. Неуплата уже вынесенного штрафа может привести к передаче постановления на принудительное исполнение. В таком случае возможны предусмотренные законом меры взыскания, включая арест средств или имущества.

Постановление об административном правонарушении можно обжаловать в течение десяти дней со дня его вынесения, а решения, действия или бездействие ТЦК надо оспаривать в административном суде. При этом сама отметка в "Резерв+" не означает автоматической блокировки счетов или привлечения к уголовной ответственности.

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