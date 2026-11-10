Почему отметка о розыске в Резерв+ может не исчезнуть после оплаты штрафа
Красная отметка в приложении "Резерв+" не всегда означает, что военнообязанный уже получил штраф или стал фигурантом уголовного производства. Обычно она связана с зафиксированным ТЦК нарушением правил воинского учета и обращением в Национальную полицию. Причиной могут быть неявка по повестке, несвоевременное уточнение учетных данных или неточности в реестре. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно выяснить, на каком основании появилась соответствующая запись.
Дальнейший порядок зависит от того, признает ли человек нарушение или считает сведения ошибочными, сообщают Новини.LIVE.
Что скрывается за отметкой в приложении
Статус "в розыске ТЦК" связан с передачей информации в Нацполицию для возможного административного задержания и доставления человека в территориальный центр комплектования с целью оформления материалов. Сам "Резерв+" не объявляет человека в розыск, а отображает данные из реестра "Оберег".
При этом необходимо различать несколько юридических ситуаций:
- отметку о нарушении правил воинского учета в электронном документе;
- обращение ТЦК в полицию для административного задержания и доставления;
- рассмотрение дела и вынесение постановления о штрафе;
- уголовный розыск, который проводится в рамках отдельного уголовного производства.
Красная отметка сама по себе не свидетельствует о наличии уголовного дела или уже вынесенного постановления о взыскании.
Как проверить основание и исправить сведения
Причину появления статуса можно посмотреть в расширенной информации военно-учетного документа в "Резерв+": для этого нужно нажать на знак "плюс" возле имени и фамилии, а затем выбрать просмотр документа. Если основание неясно или человек не согласен с указанными сведениями, следует обратиться в соответствующий ТЦК и СП.
В письменном заявлении можно попросить объяснить причину и дату внесения записи, уточнить наличие постановления об административном правонарушении и проверить корректность информации. Если данные ошибочны, к обращению стоит приложить документы, которые подтверждают обстоятельства дела.
Когда помогает оплата штрафа
Если человек признает нарушение, урегулировать вопрос можно через механизм в приложении "Резерв+". Он предусматривает несколько последовательных действий:
- подать заявление о признании административного правонарушения;
- дождаться рассмотрения заявления и вынесения постановления ТЦК;
- оплатить штраф после появления соответствующей возможности в приложении;
- обновить электронный военно-учетный документ и проверить статус.
Важно учитывать, что заявление предполагает признание нарушения. Если человек не согласен с претензиями, ему следует сначала выяснить обстоятельства и оценить возможность обжалования, а не использовать этот механизм автоматически.
Когда исчезает красная отметка и что делать при задержке
По разъяснениям Министерства обороны, после оплаты штрафа отметка обычно исчезает примерно в течение четырех дней. Если статус сохранился, повторно перечислять деньги не нужно: необходимо обратиться в ТЦК и СП, предоставить квитанцию и попросить проверить, внесены ли сведения об оплате в реестр. Неуплата уже вынесенного штрафа может привести к передаче постановления на принудительное исполнение. В таком случае возможны предусмотренные законом меры взыскания, включая арест средств или имущества.
Постановление об административном правонарушении можно обжаловать в течение десяти дней со дня его вынесения, а решения, действия или бездействие ТЦК надо оспаривать в административном суде. При этом сама отметка в "Резерв+" не означает автоматической блокировки счетов или привлечения к уголовной ответственности.
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