Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное

История с мобилизацией врача-интерна Александра Мартыненко в Белой Церкви стала поводом для обращения родственников в парламентскую временную следственную комиссию. По их словам, мужчину забрали 6 ноября, когда он вышел из больницы во время обеденного перерыва. Близкие утверждают, что на тот момент у него была действующая отсрочка, поскольку он продолжал обучение в интернатуре. Медицинское освидетельствование он не проходил, а документы о согласии на отправку на службу не подписывал.

Спустя несколько часов его, по информации родственников, направили на базовую общевойсковую подготовку, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Реклама

Что известно с врачом

Александр Мартыненко проходит интернатуру по специальности "анестезиология" и должен завершить обучение в 2027 году. Родственники заявляют, что после его доставления в ТЦК представители больницы пытались связаться с центром комплектования и сообщить о статусе молодого врача. Однако, по их утверждению, объяснения о его работе и продолжении обучения не изменили ситуацию.

Именно близкие мужчины обратились за помощью в парламентскую комиссию, чтобы добиться проверки обстоятельств произошедшего.

Как отсрочка в интернатуре регулируется законом

Статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для лиц, зачисленных на обучение в интернатуру. При наличии надлежащим образом оформленной и действующей отсрочки военнообязанный по общему правилу не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Порядок №560 также устанавливает ограничения на направление таких граждан на военно-врачебную комиссию, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

Читайте также:

В ситуации с Мартыненко необходимо установить, была ли отсрочка действительной на момент доставления в ТЦК и на каких основаниях принимались дальнейшие решения.

Комиссия намерена добиваться расследования

Представители временной следственной комиссии сообщили, что направят обращения в Генеральный штаб ВСУ, Государственное бюро расследований и Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Также заявлено, что ситуация будет находиться на личном контроле комиссии.

Проверке подлежат обстоятельства доставления мужчины, наличие документов об отсрочке, соблюдение процедуры медицинского освидетельствования и основания для направления на базовую подготовку.

Каким было намерение самого интерна

По словам родственников, после завершения интернатуры Мартыненко рассчитывал стать военным врачом и оказывать медицинскую помощь военнослужащим. Теперь близкие пытаются добиться пересмотра ситуации и выяснения правомерности принятых решений.

Окончательные выводы о действиях должностных лиц можно будет сделать после проверки документов и установления всех обстоятельств. Пока публично изложенная версия событий основана на обращении родственников и заявлении представителей временной следственной комиссии.

Напомним, Новини.LIVE также писали о том, что военнообязанный украинец смог через суд оспорить повторное внесение своих данных в воинский учет, сославшись на возрастные нормы, действовавшие еще в 2010 году.

Также Новини.LIVE сообщали, как правильно оформить отсрочку от мобилизации, в каком случае надо это делать через "Резерв+" или ЦПАУ.