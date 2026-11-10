Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Обставини затримання ветерана війни в Чернівцях стали предметом кримінального розслідування після звернення його родини до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Чоловік виховує трьох дітей і, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, мав право на відстрочку від мобілізації. Родичі повідомили, що його силою посадили в мікроавтобус, а сам ветеран заявив про погрози із застосуванням пістолета.

Електронна система підтверджувала наявність відстрочки, проте за одну добу її двічі скасовували вручну, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс омбудсмена.

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Як розвивалися події

За інформацією Дмитра Лубінця, дружина ветерана звернулася по допомогу після того, як чоловік перестав виходити на зв’язок. Записи камер відеоспостереження, вивчені під час перевірки, показали, що після виходу з будівлі міської ради за ним стежили, а потім люди в балаклавах силою посадили ветерана в автомобіль.

Представниця омбудсмена у Чернівецькій області провела кілька моніторингових візитів до місцевих ТЦК та на обласний збірний пункт, намагаючись встановити місцеперебування чоловіка.

Чому виникли питання щодо відстрочки

Під час перевірки з’ясувалося, що електронна система повторно підтверджувала право ветерана на відстрочку, проте відповідні відомості вручну скасовували двічі за добу. За словами омбудсмена, підставою вказували передбачувану заборгованість зі сплати аліментів.

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Тим часом чоловіка переміщали між кількома установами: спочатку з Чернівців до навчального центру Вінницької області, а потім до Кицманя Чернівецької області. Представники ТЦК, як стверджує Лубінець, надавали різні пояснення щодо обставин затримання та подальшого переміщення ветерана.

Матеріали перевірки були передані до правоохоронних органів, після чого до розслідування долучилося Державне бюро розслідувань. Під підозру потрапили начальник одного з відділів районного ТЦК та інші військовослужбовці.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи, серед яких утримання під вартою та домашній арешт. Крім того, слідство перевіряє інформацію про можливе отримання неправомірної вигоди, побиття військовозобов’язаних та застосування сльозогінного газу в підрозділі.

Чим завершилася історія для ветерана

Після втручання Офісу омбудсмена чоловіка звільнили та поновили його право на вільне пересування. Також йому повернули можливість повторно оформити відстрочку. У Чернівецькому обласному ТЦК повідомили журналістам, що до інциденту причетні військовослужбовці третього відділу районного центру комплектування, а самі події відбулися 30 вересня.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про випадок силової мобілізації в Білій Церкві, де молодого лікаря мобілізували, коли він вийшов на обід із лікарні.

Також Новини.LIVE повідомляли, як військовозобов’язані громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації без візиту до ТЦК. Існує два способи, які допоможуть вирішити це питання.