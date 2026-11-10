Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Обстоятельства задержания ветерана войны в Черновцах стали предметом уголовного расследования после обращения его семьи к уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Мужчина воспитывает троих детей и, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, имел право на отсрочку от мобилизации. Родственники сообщили, что его силой посадили в микроавтобус, а сам ветеран заявил об угрозах с применением пистолета.

Электронная система подтверждала наличие отсрочки, однако за одни сутки ее дважды отменяли вручную, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис омбудсмена.

Реклама

Как развивались события

По информации Дмитрия Лубинца, супруга ветерана обратилась за помощью после того, как мужчина перестал выходить на связь. Записи камер видеонаблюдения, изученные в ходе проверки, показали, что после выхода из здания городского совета за ним следили, а затем люди в балаклавах силой посадили ветерана в автомобиль.

Представительница омбудсмена в Черновицкой области провела несколько мониторинговых визитов в местные ТЦК и на областной сборный пункт, пытаясь установить местонахождение мужчины.

Почему возникли вопросы к отсрочке

Во время проверки выяснилось, что электронная система повторно подтверждала право ветерана на отсрочку, однако соответствующие сведения вручную отменяли дважды за сутки. По словам омбудсмена, основанием указывали предполагаемую задолженность по уплате алиментов.

Читайте также:

Между тем мужчину перемещали между несколькими учреждениями: сначала из Черновцов в учебный центр Винницкой области, а затем в Кицмань Черновицкой области. Представители ТЦК, как утверждает Лубинец, давали разные объяснения относительно обстоятельств задержания и дальнейшего перемещения ветерана.

Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, после чего к расследованию подключилось Государственное бюро расследований. Подозрения получили начальник одного из отделов районного ТЦК и другие военнослужащие.

Суд избрал фигурантам меры пресечения, среди которых содержание под стражей и домашний арест. Кроме того, следствие проверяет информацию о возможном получении неправомерной выгоды, избиениях военнообязанных и применении слезоточивого газа в подразделении.

Чем завершилась история для ветерана

После вмешательства Офиса омбудсмена мужчину освободили и восстановили его право на свободное передвижение. Также ему вернули возможность повторно оформить отсрочку. В Черновицком областном ТЦК сообщили журналистам, что к инциденту причастны военнослужащие третьего отдела районного центра комплектования, а сами события произошли 30 сентября.

Напомним, Новини.LIVE писали о случае силовой мобилизации в Белой Церкви, где молодого врача мобилизировали, когда он вышел на обед из больницы.

Также Новини.LIVE сообщали, как военнообязанные граждане могут получить отсрочку от мобилизации без похода в ТЦК. Существует два способа, которые помогут решить этот вопрос.