Взаимодействие с приложением "Резерв+". Фото иллюстративное

После ухода с критически важного предприятия бывший сотрудник может обнаружить, что в приложении "Резерв+" по-прежнему указано действующее бронирование. Однако полагаться только на эту отметку как на гарантию отсрочки рискованно. Увольнение является предусмотренным законодательством основанием для аннулирования брони, оформленной по прежнему месту работы.

При этом обновление сведений в государственных реестрах может занять время, из-за чего в электронном документе некоторое время сохраняется прежняя информация, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Что происходит с бронированием после увольнения

Для того, чтобы понять, защищает ли такой статус от мобилизации, необходимо проверить, было ли бронирование фактически аннулировано. Правила, утвержденные постановлением Кабмина №76, предусматривают аннулирование брони в случае увольнения военнообязанного с предприятия, на котором он получил отсрочку.

Обычно соответствующие действия выполняет работодатель через уполномоченное лицо. При этом у процедуры есть особенность: через услугу на портале "Дія" нельзя подать заявление на аннулирование бронирования человека, который уже не числится сотрудником компании. Прекращение трудовых отношений и обновление сведений о бронировании необходимо рассматривать отдельно.

Почему приложение может показывать прежние данные

"Резерв+" отображает информацию из реестра "Оберіг", поэтому после увольнения в электронном документе некоторое время может сохраняться неактуальная запись. Бывшему работнику стоит выяснить, передал ли работодатель сведения о прекращении трудовых отношений в Пенсионный фонд Украины и изменился ли статус бронирования в реестре. Для проверки ситуации можно предпринять следующие действия:

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запросить у бывшего работодателя подтверждение передачи сведений об увольнении;

уточнить, предпринимались ли действия для аннулирования бронирования;

проверить актуальность данных о месте работы в "Резерв+";

при необходимости воспользоваться функцией исправления неактуальных сведений о трудоустройстве.

Может ли ТЦК мобилизовать после увольнения

Решающее значение имеет статус бронирования на момент проверки и возможного призыва. Если отсрочка уже аннулирована и у мужчины нет других законных оснований для освобождения от мобилизации, он может подлежать призыву на общих основаниях. Если же бронирование продолжает действовать, его нельзя игнорировать только потому, что трудовые отношения с прежним работодателем прекратились.

В судебной практике уже рассматривались споры, в которых электронный документ содержал прежние сведения, а реестр на дату мобилизации показывал, что бронь была аннулирована.

Что делать, если бывший работодатель не обновил информацию

В такой ситуации рекомендуется направить компании письменный запрос и попросить сообщить дату передачи сведений об увольнении, действия по аннулированию брони и результат их рассмотрения. Самому бывшему сотруднику следует сохранить приказ об увольнении, переписку с работодателем и актуальный военно-учетный документ.

Если в приложении указано прежнее место работы, можно воспользоваться функцией "Неактуальное место работы" в разделе исправления данных. Однако она предназначена для корректировки информации о трудоустройстве, а не для самостоятельного прекращения бронирования. До выяснения фактического статуса рассчитывать исключительно на старую отметку в "Резерв+" как на гарантированную защиту от мобилизации не стоит.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о мобилизации молодого интерна, который вышел из больницы на обед и оказался в местном ТЦК и СП. Он собирался стать военным доктором.

Также Новини.LIVE сообщали, как Офис омбудсмена по правам человека помог вызволить из ТЦК ветерана, которого мобилизировали несмотря на действующую отсрочку.