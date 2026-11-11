Черга до ТЦК. Фото: facebook.com/yuliabartle

Відвідування ТЦК в Україні можна заздалегідь спланувати за допомогою електронної черги. Цей сервіс дає змогу вибрати потрібний центр, визначити зручну дату та час, а потім отримати підтвердження запису на мобільний телефон. Для оформлення заявки не потрібно особисто приходити до установи за талоном. Достатньо скористатися спеціальним сайтом або додатком "Резерв+" і внести необхідні відомості.

Такий спосіб звернення допомагає розподілити потік відвідувачів і зробити прийом більш організованим, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Донецький ТЦК та СП.

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Як оформити запис через електронну чергу

Для реєстрації через сайт необхідно перейти на платформу echerga.mod.gov.ua та вибрати територіальний центр комплектування. При цьому можна вказати установу за місцем військового обліку або фактичної реєстрації.

Після вибору ТЦК система запропонує доступні варіанти відвідування. Для завершення оформлення знадобляться персональні та контактні дані: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та електронна пошта.

Які дії потрібно виконати

Процедура запису складається з декількох послідовних кроків:

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вибрати відповідний ТЦК та СП;

вказати особисті дані та контактну інформацію;

перевірити правильність заповнених даних;

вибрати доступні дату та час прийому;

підтвердити реєстрацію та дочекатися SMS з інформацією про візит.

У повідомленні вказуються дата та час призначеного візиту. Це дозволяє заздалегідь знати, коли необхідно прийти до центру комплектування.

Які можливості надає сервіс

Електронна черга покликана скоротити час очікування прийому та зменшити кількість людей, які одночасно перебувають біля будівель ТЦК. Окрім того, попередня реєстрація робить порядок звернення більш прозорим: відвідувач заздалегідь обирає час і отримує підтвердження. Сервіс розвивається як частина цифрової системи "е-ТЦК", призначеної для спрощення взаємодії громадян із центрами комплектування.

Записатися можна через «Резерв+»

Додатковий спосіб оформлення візиту з’явився у березні 2026 року: Міноборони розширило функціонал додатка "Резерв+" та додало можливість запису до ТЦК. Через нього можна вибрати дату та час, перевірити відомості про запланований візит, переглянути статус запису або скасувати його.

Користувачам також доступні нагадування про майбутній візит. Оформити прийом можна як через веб-платформу електронної черги, так і безпосередньо за допомогою додатка.

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