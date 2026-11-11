Запись в ТЦК через интернет: как выбрать время и не стоять в очереди
Посещение ТЦК в Украине можно заранее спланировать с помощью электронной очереди. Сервис позволяет выбрать нужный центр, определить удобные дату и время, а затем получить подтверждение записи на мобильный телефон. Для оформления заявки не требуется лично приходить в учреждение за талоном. Достаточно воспользоваться специальным сайтом или приложением "Резерв+" и внести необходимые сведения.
Такой способ обращения помогает распределить поток посетителей и сделать прием более организованным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Донецкий ТЦК и СП.
Как оформить запись через электронную очередь
Для регистрации через сайт необходимо перейти на платформу echerga.mod.gov.ua и выбрать территориальный центр комплектования. При этом можно указать учреждение по месту воинского учета либо фактической регистрации.
После выбора ТЦК система предложит доступные варианты посещения. Для завершения оформления понадобятся персональные и контактные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронная почта.
Какие действия нужно выполнить
Процедура записи состоит из нескольких последовательных шагов:
- выбрать подходящий ТЦК и СП;
- указать личные данные и контактную информацию;
- проверить правильность заполненных сведений;
- выбрать доступные дату и время приема;
- подтвердить регистрацию и дождаться SMS с информацией о визите.
В сообщении указываются дата и время назначенного посещения. Это позволяет заранее знать, когда необходимо прийти в центр комплектования.
Какие возможности дает сервис
Электронная очередь призвана сократить ожидание приема и уменьшить количество людей, которые одновременно находятся возле зданий ТЦК. Кроме того, предварительная регистрация делает порядок обращения более прозрачным: посетитель заранее выбирает время и получает подтверждение. Сервис развивается как часть цифровой системы е-ТЦК, предназначенной для упрощения взаимодействия граждан с центрами комплектования.
Записаться можно через "Резерв+"
Дополнительный способ оформления визита появился в марте 2026 года: Минобороны расширило функциональность приложения "Резерв+" и добавило возможность записи в ТЦК. Через него можно выбрать дату и время, проверить сведения о запланированном посещении, посмотреть статус записи или отменить ее.
Пользователям также доступны напоминания о предстоящем визите. Оформить прием можно как через веб-платформу электронной очереди, так и непосредственно с помощью приложения.
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