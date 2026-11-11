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Главная ТЦК Запись в ТЦК через интернет: как выбрать время и не стоять в очереди

Запись в ТЦК через интернет: как выбрать время и не стоять в очереди

Ua ru
11 ноября 2026 00:32
Электронная очередь в ТЦК: что нужно сделать перед посещением facebook.com/yuliabartle
Очередь в ТЦК. Фото: facebook.com/yuliabartle

Посещение ТЦК в Украине можно заранее спланировать с помощью электронной очереди. Сервис позволяет выбрать нужный центр, определить удобные дату и время, а затем получить подтверждение записи на мобильный телефон. Для оформления заявки не требуется лично приходить в учреждение за талоном. Достаточно воспользоваться специальным сайтом или приложением "Резерв+" и внести необходимые сведения.

Такой способ обращения помогает распределить поток посетителей и сделать прием более организованным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Донецкий ТЦК и СП.

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Как оформить запись через электронную очередь

Для регистрации через сайт необходимо перейти на платформу echerga.mod.gov.ua и выбрать территориальный центр комплектования. При этом можно указать учреждение по месту воинского учета либо фактической регистрации.

После выбора ТЦК система предложит доступные варианты посещения. Для завершения оформления понадобятся персональные и контактные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронная почта.

Какие действия нужно выполнить

Процедура записи состоит из нескольких последовательных шагов:

Читайте также:
  • выбрать подходящий ТЦК и СП;
  • указать личные данные и контактную информацию;
  • проверить правильность заполненных сведений;
  • выбрать доступные дату и время приема;
  • подтвердить регистрацию и дождаться SMS с информацией о визите.

В сообщении указываются дата и время назначенного посещения. Это позволяет заранее знать, когда необходимо прийти в центр комплектования.

Какие возможности дает сервис

Электронная очередь призвана сократить ожидание приема и уменьшить количество людей, которые одновременно находятся возле зданий ТЦК. Кроме того, предварительная регистрация делает порядок обращения более прозрачным: посетитель заранее выбирает время и получает подтверждение. Сервис развивается как часть цифровой системы е-ТЦК, предназначенной для упрощения взаимодействия граждан с центрами комплектования.

Записаться можно через "Резерв+"

Дополнительный способ оформления визита появился в марте 2026 года: Минобороны расширило функциональность приложения "Резерв+" и добавило возможность записи в ТЦК. Через него можно выбрать дату и время, проверить сведения о запланированном посещении, посмотреть статус записи или отменить ее.

Пользователям также доступны напоминания о предстоящем визите. Оформить прием можно как через веб-платформу электронной очереди, так и непосредственно с помощью приложения.

Ранее Новини.LIVE писали о мобилизации молодого врача, который вышел на обед из больницы и сразу же встретился с представителями ТЦК и СП

Также Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец рассказал, чем закончилась попытка мобилизации ветерана, у которого было право на отсрочку. 

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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