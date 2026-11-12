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Главная ТЦК Мобилизация студентов: в ТЦК пояснили, кого могут призвать

Мобилизация студентов: в ТЦК пояснили, кого могут призвать

Ua ru
12 ноября 2026 17:38
Могут ли мобилизовать студентов заочной и вечерней форм обучения: ответ ТЦК facebook.com/lvivobltck
Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: facebook.com/lvivobltck

Студентов, обучающихся по заочной или вечерней форме, могут призвать на военную службу на общих основаниях. Такое обучение не дает права на отсрочку от мобилизации. В то же время для получения отсрочки важны форма получения образования и последовательность уровней обучения.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, информирует Новини.LIVE.

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Кто из студентов имеет право на отсрочку

В соответствии с законодательством, право на отсрочку имеют лица, получающие профессиональное, предвысшее и высшее образование, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, превышающий ранее полученный, с соблюдением установленной законом последовательности.

Также отсрочку могут получить аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Таким образом, одного лишь факта поступления в учебное заведение недостаточно. Для получения отсрочки должны быть соблюдены требования относительно формы обученияи уровня образования.

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Кого могут мобилизовать во время обучения

На общих основаниях могут призвать студентов заочной и вечерней форм обучения. Также права на отсрочку не имеют те, кто получает образование того же или более низкого уровня, чем уже полученное, и не соответствует требованиям относительно последовательности обучения.

Например, если у мужчины уже есть диплом бакалавра и он поступил в магистратуру на заочную форму обучения, сам факт обучения не дает ему права на отсрочку от мобилизации.

Означает ли отсутствие студенческой отсрочки автоматический призыв

В Житомирском областном ТЦК и СП подчеркнули, что отсутствие права на отсрочку по причине обучения не означает автоматической мобилизации.

У человека могут быть другие предусмотренные законодательством основания для отсрочки. В частности, речь идет о семейных обстоятельствах или состоянии здоровья. В таких случаях право на отсрочку определяется в соответствии с конкретными законными основаниями.

Ранее Новини.LIVE объясняли, может ли старая бронь в приложении "Резерв+" защитить от мобилизации после увольнения с критически важного предприятия. Увольнение является основанием для аннулирования бронирования, однако из-за задержки обновления государственных реестров предыдущий статус может некоторое время отображаться в приложении. 

Также Новини.LIVE рассказывали, как записаться в ТЦК и СП через электронную очередь. Для этого можно воспользоваться сайтом echerga.mod.gov.ua или приложением "Резерв+", выбрать центр комплектования, доступные дату и время и подтвердить запись. После регистрации на телефон приходит сообщение с информацией о запланированном визите.

студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП обучение
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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