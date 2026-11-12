Повістка від ТЦК. Ілюстративне фото

Неявка у призначений день згідно з повісткою може призвести до накладення адміністративного штрафу, навіть якщо особа з’явилася до ТЦК лише на день пізніше. Закон не передбачає додаткового часу для добровільного перенесення призначеного візиту. Візит наступного або другого дня сам по собі не звільняє від можливої відповідальності. При цьому для накладення стягнення необхідно встановити обставини порушення та провину громадянина.

У особливий період розмір штрафу за таке порушення може становити від 17 000 до 25 500 гривень, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на юриста Юрія Айвазяна.

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Чому важливо дотримуватися дати, зазначеної у повістці

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», військовозобов’язаний повинен прибути за вказаною адресою у встановлений термін. Ця вимога діє й у разі виклику для уточнення облікових даних. Самостійно змінити дату візиту без узгодження з ТЦК не можна. Якщо особа не з’явилася без поважних підстав, її дії можуть кваліфікувати як адміністративне правопорушення.

Коли загрожує штраф і чи можна його оскаржити

Відповідальність за порушення правил мобілізаційного законодавства в особливий період передбачена частиною третьою статті 210-1 КУпАП. Вона встановлює штраф для громадян у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Однак стягнення не накладається автоматично: уповноважена посадова особа має розглянути матеріали справи, встановити обставини та винести постанову. При цьому громадянин має право надати пояснення та докази, а також оскаржити прийняте рішення у встановленому законом порядку.

Які причини неявки можуть визнати поважними

Закон допускає звільнення від відповідальності, якщо особа не змогла з’явитися через об’єктивні обставини, що підтверджуються документами. Серед можливих причин — хвороба, наслідки військових дій, перешкоди, спричинені надзвичайними обставинами, або смерть близького родича. Про ситуацію, що виникла, необхідно повідомити ТЦК не пізніше трьох діб з дати та часу, зазначених у повістці. Після цього громадянин повинен прибути до центру комплектування у строк, що не перевищує семи календарних днів.

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Чому не можна просто перенести візит на кілька днів

Триденний термін призначений для повідомлення про причини відсутності, а не для вільного зміни дати явки. Якщо поважних обставин не було, відвідування ТЦК наступного дня не скасовує можливого порушення.

Адвокат Юрій Айвазян наголошує, що навіть одноденне запізнення може стати підставою для штрафу, якщо повістка була вручена належним чином і у людини не було поважної причини для неявки.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що співробітників ТЦК та СП можуть почати штрафувати, йдеться про суми до 170 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка форма навчання студентів є недостатньою підставою для звільнення від мобілізації, і хто може отримати повістку до військкомату.