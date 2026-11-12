Мужчина на осмотре у доктора. Фото иллюстративное

Прохождение военно-врачебной комиссии не означает, что ее заключение остается действительным бессрочно. Для военнообязанных, которых освидетельствовали с целью определения пригодности к службе по мобилизации, установлен срок действия решения: 12 месяцев после завершения медицинского осмотра. Однако истечение этого периода не означает, что человек автоматически нарушил правила воинского учета.

Для повторного обследования должны быть предусмотренные основания и соответствующее направление, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

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В каких случаях назначают новую комиссию

Повторное прохождение ВВК требуется, если военнообязанному выдали направление на медицинское освидетельствование. Обследование может понадобиться при изменении состояния здоровья — в случаях, предусмотренных законодательством.

Отдельный порядок действует для граждан, которых ранее признали временно непригодными к военной службе. Срок повторного освидетельствования для них определяется заключением военно-врачебной комиссии.

Что происходит после окончания 12 месяцев

Если годовой срок действия предыдущего решения завершился, военнообязанному могут назначить новое медицинское обследование. Но одно лишь отсутствие свежего заключения ВВК после этого периода не является автоматическим подтверждением нарушения правил воинского учета. Важны обстоятельства конкретной ситуации, в том числе наличие выданного направления.

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Повторное освидетельствование может потребоваться и раньше окончания установленного срока, если состояние здоровья человека изменилось и для этого есть предусмотренные законом основания.

Кого не касается правило о повторном осмотре

Иные правовые последствия предусмотрены для граждан, которых ВВК признала полностью непригодными к военной службе с исключением из воинского учета. Такое решение отличается от заключения о временной непригодности, поэтому смешивать эти категории не следует.

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