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Головна ТЦК Повторна ВЛК: коли військовозобов’язаного можуть направити на медичний огляд

Повторна ВЛК: коли військовозобов’язаного можуть направити на медичний огляд

Ua ru
12 листопада 2026 23:21
Термін дії ВЛК: у яких випадках доведеться проходити комісію заново Ілюстративне фото
Чоловік на огляді у лікаря. Ілюстративне фото

Проходження військово-лікарської комісії не означає, що її висновок залишається чинним безстроково. Для військовозобов'язаних, яких оглянули з метою визначення придатності до служби під час мобілізації, встановлено термін дії рішення: 12 місяців після завершення медичного огляду. Однак закінчення цього періоду не означає, що людина автоматично порушила правила військового обліку.

Для повторного обстеження повинні бути передбачені підстави та відповідне направлення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

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У яких випадках призначають нову комісію

Повторне проходження ВЛК потрібне, якщо військовозобов’язаному видали направлення на медичне обстеження. Обстеження може знадобитися у разі зміни стану здоров’я — у випадках, передбачених законодавством.

Окремий порядок діє для громадян, яких раніше визнали тимчасово непридатними до військової служби. Термін повторного обстеження для них визначається висновком військово-лікарської комісії.

Що відбувається після закінчення 12 місяців

Якщо річний термін дії попереднього рішення закінчився, військовозобов’язаному можуть призначити нове медичне обстеження. Але сама лише відсутність свіжого висновку ВЛК після цього періоду не є автоматичним підтвердженням порушення правил військового обліку. Важливими є обставини конкретної ситуації, зокрема наявність виданого направлення.

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Повторне обстеження може знадобитися й до закінчення встановленого терміну, якщо стан здоров’я людини змінився і для цього є передбачені законом підстави.

На кого не поширюється правило про повторний огляд

Інші правові наслідки передбачені для громадян, яких ВЛК визнала повністю непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Таке рішення відрізняється від висновку про тимчасову непридатність, тому змішувати ці категорії не слід.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чим військовозобов’язаним громадянам загрожує неявка до ТЦК за повісткою, і чому в таких випадках не можна запізнюватися навіть на один день.

Також Новини.LIVE повідомляли, що співробітників ТЦК можуть почати штрафувати на величезні суми, однак поки що мова йде лише про незаконну постановку на військовий облік.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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