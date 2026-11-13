События на Петропавловской Борщаговке. Фото: YouTube

Проверка обстоятельств пребывания военнослужащих в Петропавловской Борщаговке Киевской области получила новое развитие. Несколько бойцов заявили, что во временном пункте дислокации к ним применяли физическую силу. Письменные объяснения военнослужащих уже направили в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Теперь изложенные в обращениях сведения должны изучить правоохранительные органы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис военного омбудсмана.

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Какие обстоятельства подлежат проверке

Представители правоохранительных органов выясняли, кто и на каких основаниях находился в пункте временного размещения. Среди вопросов проверки оказалось присутствие там новобранцев, ожидавших базовой общевойсковой подготовки, и военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части.

Также внимание уделяется прохождению военно-врачебной комиссии и обоснованности выводов о пригодности отдельных бойцов к службе с учетом состояния их здоровья.

Что известно о расследовании

Инцидент произошел 2 ноября. После случившегося четырех военнослужащих доставили в медицинское учреждение. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Следователям предстоит установить, что происходило на территории пункта и имеются ли основания для привлечения конкретных лиц к ответственности.

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