Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Военные заявили, что их били в доме на Петропавловской Борщаговке

Военные заявили, что их били в доме на Петропавловской Борщаговке

Ua ru
13 ноября 2026 00:30
Военные, которых держали в доме на Петропавловской Борщаговке, сделали заявление YouTube
События на Петропавловской Борщаговке. Фото: YouTube

Проверка обстоятельств пребывания военнослужащих в Петропавловской Борщаговке Киевской области получила новое развитие. Несколько бойцов заявили, что во временном пункте дислокации к ним применяли физическую силу. Письменные объяснения военнослужащих уже направили в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Теперь изложенные в обращениях сведения должны изучить правоохранительные органы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис военного омбудсмана.

Реклама

Какие обстоятельства подлежат проверке

Представители правоохранительных органов выясняли, кто и на каких основаниях находился в пункте временного размещения. Среди вопросов проверки оказалось присутствие там новобранцев, ожидавших базовой общевойсковой подготовки, и военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части.

Также внимание уделяется прохождению военно-врачебной комиссии и обоснованности выводов о пригодности отдельных бойцов к службе с учетом состояния их здоровья.

Что известно о расследовании

Инцидент произошел 2 ноября. После случившегося четырех военнослужащих доставили в медицинское учреждение. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Следователям предстоит установить, что происходило на территории пункта и имеются ли основания для привлечения конкретных лиц к ответственности.

Читайте также:

Ранее в 1-м корпусе НГУ "Азов" заявляли, что сведения о пытках требуют проверки. Вопрос о возможном применении незаконного насилия должен получить правовую оценку по результатам расследования. Передача письменных объяснений в ГБР и Офис генпрокурора позволяет правоохранителям изучить заявления непосредственно от военнослужащих. 

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие последствия может иметь опоздание по повестке в ТЦК даже на несколько дней, и как можно избежать серьезных санкций. 

Также Новини.LIVE писали, что бронирование работников ОПК снова оказалось под угрозой, поскольку необходимо подтверждать свой статус и соответствие установленным критериям. 

скандал ГБР мобилизация омбудсмен Петропавловская Борщаговка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации