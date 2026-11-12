Бронирование работников ОПК под угрозой: что изменится после решения Госстата
Предприятиям украинской промышленности предстоит перейти на обновленную систему классификации выпускаемой продукции. Новая Номенклатура продукции промышленности начнет действовать с 1 января 2027 года и будет использоваться при подготовке годовой статистической отчетности. Особое значение изменения имеют для производителей оборонной продукции, которым необходимо подтверждать свой статус и соответствие установленным критериям. С этой процедурой связана и возможность бронировать военнообязанных сотрудников.
Cам переход на новый документ не означает автоматического прекращения действующих отсрочек, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.
Когда вступят в силу новые требования
Государственная служба статистики утвердила обновленную Номенклатуру продукции промышленности приказом от 2 ноября 2026 года №276. С начала 2027 года она заменит документ, который был утвержден приказом ведомства №213 от 28 ноября 2025 года. Именно новую редакцию предприятиям предстоит учитывать при составлении статистических отчетов о производстве и реализации промышленной продукции.
Что нужно знать о форме №1П-НПП
Номенклатура применяется при заполнении годовой формы №1П-НПП — отчета о производстве и реализации промышленной продукции. Согласно опубликованному проекту перечня статистической отчетности на 2027 год, для этой формы предусмотрены следующие условия:
- отчет подается один раз в год;
- в него включаются сведения о промышленной продукции, произведенной на территории Украины;
- форма утверждена приказом Госстата от 24 марта 2025 года №50;
- предельный срок подачи отчета за 2026 год — 28 февраля 2027 года.
Почему вопрос важен для оборонных предприятий
В начале 2026 года представители предприятий оборонной промышленности сообщали о проблемах с подачей формы №1П-НПП: отчет еще не был доступен в Кабинете респондента. Такая ситуация создавала сложности с предоставлением статистических сведений, необходимых для подтверждения статуса предприятий.
Для производителей, претендующих на признание критически важными, корректная отчетность имеет практическое значение. Однако приказ №276 касается именно обновления номенклатуры и не устанавливает отдельного порядка отмены бронирования. Предприятиям остается дождаться разъяснений Госстата о применении новых кодов продукции и учитывать их при подготовке отчетности за соответствующие периоды.
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