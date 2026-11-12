Электрики выполняют восстановительные работы. Фото иллюстративное

Предприятиям украинской промышленности предстоит перейти на обновленную систему классификации выпускаемой продукции. Новая Номенклатура продукции промышленности начнет действовать с 1 января 2027 года и будет использоваться при подготовке годовой статистической отчетности. Особое значение изменения имеют для производителей оборонной продукции, которым необходимо подтверждать свой статус и соответствие установленным критериям. С этой процедурой связана и возможность бронировать военнообязанных сотрудников.

Cам переход на новый документ не означает автоматического прекращения действующих отсрочек, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Когда вступят в силу новые требования

Государственная служба статистики утвердила обновленную Номенклатуру продукции промышленности приказом от 2 ноября 2026 года №276. С начала 2027 года она заменит документ, который был утвержден приказом ведомства №213 от 28 ноября 2025 года. Именно новую редакцию предприятиям предстоит учитывать при составлении статистических отчетов о производстве и реализации промышленной продукции.

Что нужно знать о форме №1П-НПП

Номенклатура применяется при заполнении годовой формы №1П-НПП — отчета о производстве и реализации промышленной продукции. Согласно опубликованному проекту перечня статистической отчетности на 2027 год, для этой формы предусмотрены следующие условия:

отчет подается один раз в год;

в него включаются сведения о промышленной продукции, произведенной на территории Украины;

форма утверждена приказом Госстата от 24 марта 2025 года №50;

предельный срок подачи отчета за 2026 год — 28 февраля 2027 года.

Почему вопрос важен для оборонных предприятий

В начале 2026 года представители предприятий оборонной промышленности сообщали о проблемах с подачей формы №1П-НПП: отчет еще не был доступен в Кабинете респондента. Такая ситуация создавала сложности с предоставлением статистических сведений, необходимых для подтверждения статуса предприятий.

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Для производителей, претендующих на признание критически важными, корректная отчетность имеет практическое значение. Однако приказ №276 касается именно обновления номенклатуры и не устанавливает отдельного порядка отмены бронирования. Предприятиям остается дождаться разъяснений Госстата о применении новых кодов продукции и учитывать их при подготовке отчетности за соответствующие периоды.

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