Електрики проводять відновлювальні роботи. Фото ілюстративне

Підприємствам української промисловості доведеться перейти на оновлену систему класифікації продукції, що випускається. Нова Номенклатура промислової продукції почне діяти з 1 січня 2027 року і використовуватиметься під час складання річної статистичної звітності. Особливе значення ці зміни мають для виробників оборонної продукції, яким необхідно підтверджувати свій статус та відповідність встановленим критеріям. З цією процедурою пов’язана й можливість бронювання військовозобов’язаних співробітників.

Сам перехід на новий документ не означає автоматичного припинення чинних відстрочок, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Коли набудуть чинності нові вимоги

Державна служба статистики затвердила оновлену Номенклатуру продукції промисловості наказом від 2 листопада 2026 року № 276. З початку 2027 року вона замінить документ, який був затверджений наказом відомства № 213 від 28 листопада 2025 року. Саме нову редакцію підприємствам доведеться враховувати під час складання статистичних звітів про виробництво та реалізацію промислової продукції.

Що потрібно знати про форму №1П-НПП

Номенклатура застосовується при заповненні річної форми №1П-НПП — звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції. Згідно з опублікованим проєктом переліку статистичної звітності на 2027 рік, для цієї форми передбачені такі умови:

звіт подається один раз на рік;

до нього включаються відомості про промислову продукцію, вироблену на території України;

форма затверджена наказом Держстату від 24 березня 2025 року № 50;

кінцевий термін подання звіту за 2026 рік — 28 лютого 2027 року.

Чому це питання важливе для оборонних підприємств

На початку 2026 року представники підприємств оборонної промисловості повідомляли про проблеми з поданням форми №1П-НПП: звіт ще не був доступний у Кабінеті респондента. Така ситуація створювала складнощі з наданням статистичних відомостей, необхідних для підтвердження статусу підприємств.

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Для виробників, які претендують на визнання критично важливими, коректна звітність має практичне значення. Однак наказ № 276 стосується саме оновлення номенклатури й не встановлює окремого порядку скасування бронювання. Підприємствам залишається дочекатися роз’яснень Держстату щодо застосування нових кодів продукції та враховувати їх під час підготовки звітності за відповідні періоди.

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