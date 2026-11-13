Події на Петропавлівській Борщагівці. Фото: YouTube

Розслідування обставин перебування військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці Київської області набуло нового розвитку. Кілька бійців заявили, що у тимчасовому пункті дислокації до них застосовували фізичну силу. Письмові пояснення військовослужбовців уже надіслано до Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

Тепер викладені у зверненнях відомості мають вивчити правоохоронні органи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс військового омбудсмена.

Реклама

Які обставини підлягають перевірці

Представники правоохоронних органів з’ясовували, хто і на яких підставах перебував у пункті тимчасового розміщення. Серед питань перевірки — присутність там новобранців, які очікували на базову загальновійськову підготовку, та військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини.

Також увагу приділяють проходженню військово-лікарської комісії та обґрунтованості висновків щодо придатності окремих бійців до служби з урахуванням стану їхнього здоров’я.

Що відомо про розслідування

Інцидент стався 2 листопада. Після того, що сталося, чотирьох військовослужбовців доставили до медичного закладу. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за перевищення військовим посадовцем повноважень або службових повноважень. Слідчим належить встановити, що відбувалося на території пункту та чи є підстави для притягнення конкретних осіб до відповідальності.

Читайте також:

Раніше в 1-му корпусі НГУ "Азов" заявляли, що відомості про тортури потребують перевірки. Питання про можливе застосування незаконного насильства має отримати правову оцінку за результатами розслідування. Передача письмових пояснень до ДБР та Офісу генпрокурора дозволяє правоохоронцям вивчити заяви безпосередньо від військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які наслідки може мати запізнення на повістку до ТЦК навіть на кілька днів, і як можна уникнути серйозних санкцій.

Також Новини.LIVE писали, що бронювання працівників ОПК знову опинилося під загрозою, оскільки необхідно підтверджувати свій статус і відповідність встановленим критеріям.