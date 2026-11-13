Повістка поштою: коли лист вважається врученим

Повістка від ТЦК. Ілюстративне фото

Військовозобов’язаний може дізнатися про виклик до територіального центру комплектування не лише під час особистого вручення документа, а й через поштове відправлення. Для цього повістку надсилають рекомендованим листом з описом вмісту та повідомленням про вручення. Якщо одержувача немає за вказаною адресою, поштовий оператор залишає повідомлення про надходження листа у відділенні. На те, щоб забрати відправлення, відводиться встановлений час, після чого його можуть повернути відправнику.

За певних обставин таке повернення не звільняє особу від обов’язку з’явитися на виклик, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як доставляють повістки

Поштове відправлення передбачає особисте вручення адресату. У самій повістці мають бути вказані дані військовозобов’язаного, адреса, мета виклику, дата, час і місце явки, а також підпис керівника ТЦК.

Якщо особа не отримала лист під час спроби доставки, оператор повідомляє її про необхідність звернутися до відділення. Коли адресат не забирає відправлення протягом 3 робочих днів після повідомлення, лист повертають відправнику з відповідною відміткою.

У яких випадках повідомлення вважається таким, що відбулося

Правила, передбачені постановою Кабінету міністрів № 560, допускають визнання військовозобов’язаного належним чином повідомленим не лише у разі фактичного вручення повістки. Такий висновок можливий, якщо поштовий оператор зафіксував відмову від отримання відправлення або відсутність адресата за вказаною адресою. Йдеться про адресу проживання, повідомлену особою під час уточнення військово-облікових даних, або про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, якщо інша адреса не надавалася.

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Відсутність підпису про особисте отримання сама по собі не гарантує, що виклик до ТЦК не матиме юридичних наслідків. Якщо після належного повідомлення військовозобов’язаний без поважної причини не з’явиться у призначений час, можлива адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації регулюється окремо і передбачає встановлення обставин, передбачених законом. Сам по собі повернення поштового відправлення ще не доводить вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, скільки триває термін дії висновку ВЛК і як часто його потрібно проходити військовозобов’язаним громадянам. Деякі категорії звільнені від цієї необхідності.

Також Новини.LIVE писали, чому не можна спізнюватися на повістку, яку надіслали співробітники ТЦК та СП. Навіть один день прострочення може обернутися серйозними неприємностями.