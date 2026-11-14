Главная страница приложения "Резерв+". Фото: УНИАН

Вечером 14 ноября пользователи приложения "Резерв+" могут столкнуться с временными ограничениями при использовании отдельных функций. Это связано с плановым обслуживанием одной из систем, с которыми работает сервис. Технические работы запланированы на период с 21:00 до 00:00.

В это время возможны задержки при формировании и обновлении электронного военно-учетного документа, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

Реклама

Как не остаться без электронного документа

Временные сложности могут возникнуть с другими услугами приложения. Тем, кому военно-учетный документ может понадобиться вечером, рекомендуют заранее сохранить его на смартфон. Для этого на главном экране "Резерв+" нужно открыть меню со значком "+" и выбрать функцию "Загрузить PDF".

После сохранения файл останется на устройстве, поэтому его можно будет открыть даже при временных проблемах с обновлением данных в приложении.

Нужно ли повторно входить в аккаунт

Если во время технических работ документ не обновится или приложение не сможет получить необходимые сведения, достаточно повторить попытку позднее. Повторно входить в учетную запись не требуется.

Читайте также:

По информации Минобороны, после завершения обслуживания все сервисы "Резерв+" должны работать в привычном режиме.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, как военнообязанные граждане могут отстоять собственные права при встрече с представителями ТЦК и СП. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предоставил последовательную инструкцию.

Также Новини.LIVE писали, почему украинцам не стоит в ближайшее время рассчитывать на изменение методов работы ТЦК. Один из известных военнослужащих объяснил причину, по которой система останется устойчивой.