Молодые украинцы в армии. Фото иллюстративное.

Даже до достижения 25-летия мужчина может получить повестку на мобилизацию, если по закону относится к категории военнообязанных или резервистов. Для других граждан этого же возраста действуют ограничения на принудительный призыв. Разница зависит от воинского учета, предыдущей службы, полученного звания и оснований приобретения соответствующего статуса. Дополнительные гарантии предусмотрены для отдельных категорий молодых военнослужащих, в том числе после увольнения с годичного контракта.

Споры 2026 года показывают, что при оценке законности призыва учитывают не только возраст, но и обстоятельства конкретного дела, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Военно-учетный статус имеет решающее значение

По общему правилу мужчины 18–24 лет, которые остаются призывниками, не подлежат принудительной мобилизации. Однако офицеры запаса, получившие воинское звание после обучения по программе подготовки офицеров запаса и зачисленные в запас, могут подпадать под призыв. Аналогичная ситуация возможна с бывшими срочниками, которые приобрели статус военнообязанных.

Само обучение на военной кафедре или факт незавершенной срочной службы еще не дают полного ответа: необходимо проверять документы и основание постановки на учет. Отдельные гарантии предусмотрены для прошедших базовую военную службу, а также для некоторых молодых контрактников, уволенных после годичной службы. Законопроект о защите бывших ограниченно годных мужчин до 25 лет, известный как №11379-д, принят парламентом, но не вступил в силу.

Что показали судебные споры 2026 года

В деле №160/32620/25 Третий апелляционный административный суд отменил приказ о мобилизации 22-летнего мужчины, который добровольно отслужил год по контракту и был уволен в запас в сентябре 2025 года. Уже через месяц его снова призвали. Суд обратил внимание на процедуру вызова: между сообщением о повестке и назначенным временем явки оставалось всего 25 минут. Апелляционная инстанция сочла, что у мужчины не было реальной возможности подготовить документы и воспользоваться правом на защиту, после чего признала приказ о мобилизации противоправным.

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Иной результат был в деле №260/1866/26. Мужчину, уволенного после годичного контракта в январе 2026 года, мобилизовали 7 марта, за четыре дня до вступления в силу закона №4782-IX, установившего для определенной категории молодых контрактников 12-месячную защиту от принудительного призыва.

Суд решил, что новая гарантия не распространялась на ситуацию, возникшую до даты вступления закона в силу, и отказал в иске. В деле №500/1018/26 суд также не отменил призыв мужчины младше 25 лет, ранее проходившего срочную службу: решающим обстоятельством стало то, что он уже состоял в запасе как военнообязанный.

Почему важно проверять данные воинского учета

Отдельное дело №560/9162/26 касалось изменения статуса мужчины в приложении "Резерв+" после уплаты штрафа. В учетных данных он был обозначен как резервист, однако ТЦК не предоставил суду подтверждений заключения контракта о прохождении службы в военном резерве.

Суд признал внесение таких сведений неправомерным и обязал исправить информацию. Это дело не устанавливало общие правила мобилизации до 25 лет, но показало, что электронная отметка сама по себе не заменяет документы, подтверждающие правовой статус.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о сроках действия заключения ВВК в Украине, а также кому надо проходить комиссию повторно, и какие категории военнообязанных не должны этого делать.

Помимо этого, Новини.LIVE сообщали, почему сроки явки по повестке в ТЦК и СП нельзя пропускать, и какие последствия последуют, если этого не делать.