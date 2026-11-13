Молоді українці в армії. Ілюстративне фото.

Навіть до досягнення 25-річного віку чоловік може отримати повістку на мобілізацію, якщо згідно із законом належить до категорії військовозобов’язаних або резервістів. Для інших громадян цього ж віку діють обмеження щодо примусового призову. Різниця залежить від військового обліку, попередньої служби, отриманого звання та підстав набуття відповідного статусу. Додаткові гарантії передбачені для окремих категорій молодих військовослужбовців, зокрема після звільнення з річного контракту.

Суперечки 2026 року показують, що при оцінці законності призову враховують не тільки вік, а й обставини конкретної справи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реклама

Військово-реєстраційний статус має вирішальне значення

За загальним правилом чоловіки віком 18–24 років, які залишаються призовниками, не підлягають примусовій мобілізації. Однак офіцери запасу, які отримали військове звання після навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та зараховані до запасу, можуть підпадати під призов. Аналогічна ситуація можлива з колишніми строковиками, які набули статусу військовозобов’язаних.

Саме навчання на військовій кафедрі або факт незавершеної строкової служби ще не дають повної відповіді: необхідно перевіряти документи та підстави для постановки на облік. Окремі гарантії передбачені для тих, хто пройшов базову військову службу, а також для деяких молодих контрактників, звільнених після річної служби. Законопроект про захист колишніх чоловіків віком до 25 років, які мають обмежену придатність до служби, відомий як № 11379-д, ухвалено парламентом, але він не набрав чинності.

Що показали судові спори 2026 року

У справі №160/32620/25 Третій апеляційний адміністративний суд скасував наказ про мобілізацію 22-річного чоловіка, який добровільно відслужив рік за контрактом і був звільнений у запас у вересні 2025 року. Вже через місяць його знову призвали. Суд звернув увагу на процедуру виклику: між повідомленням про повістку та призначеним часом явки залишалося всього 25 хвилин. Апеляційна інстанція визнала, що у чоловіка не було реальної можливості підготувати документи та скористатися правом на захист, після чого визнала наказ про мобілізацію протиправним.

Читайте також:

Інший результат був у справі № 260/1866/26. Чоловіка, звільненого після річного контракту в січні 2026 року, мобілізували 7 березня, за чотири дні до набрання чинності законом № 4782-IX, який встановив для певної категорії молодих контрактників 12-місячний захист від примусового призову.

Суд вирішив, що нова гарантія не поширювалася на ситуацію, яка виникла до дати набрання законом чинності, і відхилив позов. У справі № 500/1018/26 суд також не скасував призов чоловіка віком до 25 років, який раніше проходив строкову службу: вирішальною обставиною стало те, що він уже перебував у запасі як військовозобов’язаний.

Чому важливо перевіряти дані військового обліку

Окрема справа № 560/9162/26 стосувалася зміни статусу чоловіка в додатку "Резерв+" після сплати штрафу. В облікових даних він був зазначений як резервіст, однак ТЦК не надав суду підтверджень укладення контракту про проходження служби у військовому резерві.

Суд визнав внесення таких відомостей неправомірним і зобов’язав виправити інформацію. Ця справа не встановлювала загальних правил мобілізації до 25 років, але показала, що електронна відмітка сама по собі не замінює документи, що підтверджують правовий статус.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про терміни дії висновку ВВК в Україні, а також про те, кому потрібно проходити комісію повторно, і які категорії військовозобов’язаних не повинні цього робити.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, чому не можна пропускати терміни явки за повісткою до ТЦК та СП, і які наслідки настануть, якщо цього не робити.