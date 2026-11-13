Женщина в украинской армии. Фото иллюстративное

В Украине вновь обсуждают возможность привлечения женщин к военной службе на фоне потребности в перераспределении личного состава в Силах обороны. Среди публичных предложений оказалось заполнение женщинами отдельных тыловых и штабных должностей, которые сейчас занимают мужчины. Последних, согласно этой идее, можно было бы направлять на другие военные специальности, в том числе связанные с управлением беспилотниками. Однако утверждения о подготовке обязательной мобилизации женщин с весны 2027 года пока не подтверждены официальными документами.

Более того, профильный комитет Верховной Рады ранее заявлял, что не ведет работу над такими изменениями, сообщают Новини.LIVE.

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Откуда появилась идея привлечения женщин

Одним из публичных сторонников такого подхода стал бывший министр обороны Украины Алексей Резников. Он высказывался за более широкое привлечение женщин к военной службе и предлагал рассматривать их кандидатуры прежде всего для работы в тылу и обеспечении. В таком случае мужчин, занимающих соответствующие должности, можно было бы переводить на другие направления службы.

Похожие предложения озвучивала народный депутат Марьяна Безуглая, которая говорила о возможности участия женщин в делопроизводстве и кадровой работе в армии.

Что ответили в Верховной Раде

В августе 2026 года Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки опубликовал заявление, в котором опроверг информацию о подготовке обязательной мобилизации женщин. В комитете сообщили, что соответствующие законопроекты не зарегистрированы, законодательная работа в этом направлении не ведется, а внутренних обсуждений такой инициативы не было. Там также подчеркнули, что публичные заявления отдельных политиков не следует воспринимать как позицию парламента или готовящееся решение государства. Однако разговоры о том, что уже весной 2027 года ситуация может измениться, возникают постоянно.

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Что предусматривает действующее законодательство

Украинское законодательство разграничивает воинский учет женщин и их призыв на военную службу. Обязательному воинскому учету подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, отвечающие установленным требованиям. Для представительниц других специальностей, родственных военно-учетным, постановка на учет остается добровольной.

Нахождение на воинском учете само по себе не означает автоматического призыва: действующие нормы предусматривают поступление женщин на военную службу в добровольном порядке. Таким образом, обязательный учет отдельных категорий и обязательная мобилизация — разные правовые процедуры.

Какую позицию озвучивали в руководстве страны

Отдельно тему комментировал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. В августе 2026 года он заявил, что не видит необходимости в мобилизации женщин. Эта позиция прозвучала на фоне предложений о расширении их участия в обеспечении армии и перераспределении обязанностей между военнослужащими.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предлагает делать военнообязанным гражданам при встрече с сотрудниками ТЦК и СП.

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